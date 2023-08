Luis Ventura destrozó a Jorge Rial a días del juicio: "Es un cagón"

Luis Ventura habló sobre su enfrentamiento con Jorge Rial y aseguró que el periodista no se presentará al juicio.

Luis Ventura habló sobre el escándalo judicial que enfrenta con Jorge Rial y soltó polémicas declaraciones sobre el conductor. Tras un largo tiempo enfrentados, el conductor de Argenzuela (C5N) inició acciones legales contra su examigo. El escándalo comenzó cuando Rial se molestó con Ventura porque su hija Morena, con quien está enfrentado, acudió al programa A la Tarde (América TV), en el que Ventura trabaja como panelista, y reveló detalles de su interna familiar. Ante esto, el periodista le mandó una carta documento y luego le inició un juicio.

"Le manda una carta documento a alguien que ni siquiera lo tocó, hice todo lo contrario, lo protegí por todos lados. Y tengo que escuchar un audio donde dice que soy una mierda. Entonces, me jode", se quejó Luis. Días después, tomó la decisión de iniciar acciones legales. "Creo que yo no me merezco esto, no merezco que diga que soy una mierda, ni que me mande cartas documento", sumó. Ahora, soltó nuevas declaraciones sobre el juicio que enfrenta con su excolega.

Ventura fue consultado al respecto en Socios del Espectáculo (El Trece) y aseguró que "es imposible que él vaya a la audiencia esa". "No, él dice que va a ir...", le señaló el cronista del programa. "Es un cagón, no va a venir. Como hizo siempre, en las bravas, se borra. Es una chicana para amordazar y que no sigan hablando de cosas", apuntó Ventura. Además, agregó que a Rial no le importa su hija, porque si fuese así, le habría comprado una propiedad para vivir.

"¿Y por qué no le compra una casa a la hija?", señaló. "Lanata te diría que eso es extorsión", le respondió el cronista. "¿Ahora Lanata va a enseñarme códigos de vida y periodismo? Yo empecé antes que él, yo también fundé diarios, revistas, fui a todos los canales líderes, ¿y ahora me vienen a dar normas de vida? No me jodan, hagan sus vidas", sumó. Además, detalló que Rial eligió hacer la audiencia por Zoom. "No vaya a ser que se le pare uno y se le plante adelante, se caga encima", cerró, tajante.

Por qué Jorge Rial iniciará acciones legales contra Luis Ventura

Jorge Rial decidió iniciar acciones legales contra Ventura luego de que el periodista se metiera en su enfrentamiento con su hija Morena. “Se viene un juicio por dos bandas, civil y penal, contra Karina Mazzocco, Luis Ventura y varios miembros del directorio de América. Y hoy hay una mediación que va a ser por la tarde y por zoom, aunque ya sabemos que va a fracasar”, anunció Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece).

Por su parte, Adrián Pallares sumó que Rial lo denunciará "por calumnias e injurias". Además, señaló que Jorge "prefiere no llegar a un arreglo con Karina Mazzocco, ni con Luis Ventura, ni con las autoridades de América", ya que quiere "ir a un juicio directo y que esto sienta un precedente”.