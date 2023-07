La durísima denuncia de Rial contra América TV: "Usaron a mi hija"

Jorge Rial explotó contra América TV y dos de sus figuras por haber "explotado" a su hija Morena en las últimas semanas, dándole espacio en pantalla para que lo criticara con dureza.

Jorge Rial disparó con todo contra Karina Mazzocco y Luis Ventura tras el fracaso de la audiencia que se llevó a cabo el pasado viernes. "Usaron a mi hija", aseguró el histórico conductor de Intrusos, que se encuentra totalmente enemistado tanto con su ex ladero como del canal del que supo ser una de sus máximas figuras.

Desde hace ya varios años que la relación entre Luis Ventura y Jorge Rial está completamente rota, pese a que hubo un leve acercamiento luego de que compartieran un café. Pero en los últimos días el vínculo llegó a uno de sus puntos más bajos, tras la denuncia de Jorge Rial contra América TV, Karina Mazzocco y el propio Ventura.

Es que al conductor de Argenzuela no le gustó nada que sus colegas primero le dieran lugar a su hija Morena para atacarlo a él y ahora "la matan". "Durante 10 días a mi hija la explotaron para que hablara de mí, y ahora cuando mi hija tiene un problema, la matan. No les sirve más", aseguró Rial en una breve nota con el cronista de LAM.

En ese sentido, Ángel de Brito reveló que la mediación del periodista con Ventura y Mazzocco no llegó a buen puerto ya que las figuras de América TV no se presentaron, aunque sí lo hicieron los representantes legales del canal y de la productora Jotax. "Esas dos personas que usaron a mi hija, ahora al ser demandados por la Justicia, se escapan. Si tenés huevos y la fortaleza para decir las cosas en pantalla, bancate después la Justicia", agregó Rial, muy molesto.

Picante, el conductor aclaró: "El viernes voy a una audiencia y me falta la mitad de la gente... estoy hablando de Ventura y Mazzocco. Me senté con el abogado del canal y de Jotax y los otros no aparecieron. Lo que me tenés que decir, decímelo en la Justicia". Sincero, Rial sumó que le resultaba doloroso ver a su hija hablando de él y después con "estos quilombos" que tuvo en los últimos días por las denuncias de robo en LAM.

"Yo no la eduqué para esto. Me da vergüenza esto, pero qué voy a hacer. Me siento mal, no la quiero a mi hija ahí. Nunca saldría a atacar a mi hija, la amo", agregó. Para cerrar, Jorge Rial concluyó: "Me dolió más que nada la explotación para exponerla. Hoy lo único que me interesa es ver a mi nieto, es lo único que extraño".

¡ARDE LA TV! Jorge RIAL se la volvió a pudrid a Tinelli y ventiló lo impensado: "Se aprovecharon de una chica"

Jorge Rial volvió a tener un fuerte encontronazo con Marcelo Tinelli a pocas semanas de haberse cruzado en sus respectivas cuentas de Twitter. El periodista que se está recuperando de su problema cardíaco sufrido en Colombia se enojó con el conductor y gerente artístico de América TV por su aparición en los distintos programas del canal para hablar de un tema que estalló en el mundo del espectáculo.

A fines de junio, Tinelli salió a desmentir una información publicada por Rial y a raíz de eso es que tuvieron un tenso cruce a la vista de todos, ya que fue en sus redes. En esta oportunidad, el conductor de Argenzuela fue quien se le plantó al actual gerente artístico de América TV.

Es que el "Cabezón" se paseó por los distintos programas de América TV y, puntualmente en Intrusos habló con Flor de la V sobre cómo abordó Jorge Lanata el problema de salud de Wanda Nara. "Yo ayer lo escuchaba a Jorge, que lo respeto como periodista, pero no estoy para nada de acuerdo. Cuando él dice que empatizás más con la persona que tiene eso, atrás de eso, no me puedo olvidar de los cinco hijos de Wanda", dijo.

Frente a este comentario, Jorge Rial salió al cruce en su cuenta de Twitter, donde expuso su malestar por permitir que su hija Morena haya ventilado detalles familiares que se trasladaron a lo mediático. "Pero Tinelli, como gerente de programación, dejó que se hablara de mi problema de salud sin ningún límite y se aprovecharon de una chica con problemas emocionales. Doble moral y doble discurso", soltó tajante. Por el momento, el conductor de Bolívar no le respondió como sí lo hizo semanas atrás.