Más de 100 mil pesos en cosméticos y ropa: confirmaron quién robó en los camarines de LAM

El robo en los camarines de LAM que ocurrió post entrevista con Morena RIal había causado revueo en el mundo del espectáculo. La confesión menos pensada sobre el hecho en los estudios de América TV:

En LAM ocurrió una situación inesperada a principios de junio cuando se toparon el robo de varias pertenencias a tres panelistas del programa después de haberle hecho una entrevista a Morena Rial. En medio de esta incertidumbre, en las últimas horas una persona confesó todo y sorprendió a con su relato.

La revelación se dio en el programa El Run Run del Espectáculo conducido por Lío Pecoraro en Crónica TV, donde entrevistaron a quien fue niñera de Morena Rial. "Sé quién hizo el robo de LAM. No voy a dar nombres, pero sé que fueron dos mujeres. A mí me nombran como una de las autoras del robo", lanzó. Las panelistas damnificadas fueron Mónica Farro, Estefi Berardi y Marcela Feudale.

Allí expresó que fue ella misma quien participó del hecho junto a dos mujeres que se presumen son amigas de la hija de Jorge Rial. "Si me tengo que hacer cargo, me voy a hacer cargo. Yo me hago cargo. Fui parte del robo de LAM", dijo sin inconvenientes mientras en el programa se mostraban atónitos por el testimonio.

"Yo no puedo creer el descargo, pero estoy viendo y está bueno que se haga cargo ¿Por qué hiciste eso?", fue el mensaje que le envió Mónica Farro a Pecoraro, quien lo leyó al aire. "Lo hice porque fue un momento de necesidad. Le pido disculpas a Mónica Farro y a las angelitas", sostuvo.

Al mismo tiempo, dijo que no obtuvo parte del dinero robado y amplió: "Nadie me pidió que robe. No estaba premeditado. No voy a dar nombres, en LAM saben quiénes fueron. Yo soy más gente y me hago cargo". Mientras los periodistas seguían haciéndole preguntas, no quiso responder más nada porque aseguró que está amenazada.

Jorge Rial expuso a Morena en una charla secreta con Ángel De Brito: "Estoy involucrado"

Ángel De Brito reavivó la llama que se había encendido tras el escándalo que hubo en LAM tras los robos en los camarines. Es por eso que en su programa de espectáculos que se emite por América TV, confesó una charla secreta que tuvo con Jorge Rial teniendo en cuenta que el hecho se dio luego de la entrevista que le hicieron a su hija Morena.

"No sé si lo conté al aire o se lo conté a las 'angelitas', pero Jorge me escribió y me preguntó si fue Morena o las amigas de Morena", dijo De Brito en pleno vivo de LAM el viernes 23 de junio. Este comentario despertó todo tipo de reacciones en las panelistas del ciclo, por lo que el conductor continuó con toda la información.

"Le dije que no sabía y le conté al detalle lo que habíamos vivido. Me dijo: 'igual, si estoy involucrado de alguna manera, les pido disculpas a vos y a las chicas'. Me dijo que le iba a pedir disculpas a cada una de las chicas", dijo. De alguna manera, esto despeja algunas dudas con respecto al robo de efectivo, tarjetas de crédito y carteras, ya que según lo dicho por De Brito, Rial dio a entender que efectivamente fueron su hija y sus amigas.

Frente a la revelación del conductor, Marcela Feudale tomó la palabra y expresó que el periodista que se está recuperando de un infarto ocurrido el mes pasado. "A mi me escribió por Twitter y me dijo que estaba muy avergonzado de todo lo que había pasado. Me dijo que si necesitaba algo, él estaba a disposición mía. Yo se lo agradezco", indicó.