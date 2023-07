Cinthia Fernández se hartó de Luis Ventura y lo cruzó: "Machirulo"

La panelista de Nosotros a la Mañana protagonizó un duro entredicho con el periodista de América TV en pleno vivo. Tras ese episodio, hizo una filosa publicación en Twitter.

Cinthia Fernández reflotó un viejo rencor contra Luis Ventura y explotó al aire en Nosotros a la Mañana. Oscar "El Negro" González Oro entrevistó al periodista de América TV para hablar sobre su pelea con Jorge Rial, su relación con Morena Rial y las repercusiones que dejaron los Martin Fierro, pero la panelista le reprochó su "relación" con Matías Defederico.

La bailarina se separó hace varios años del padre de sus tres hijas, pero desde hace tiempo empezó una batalla judicial para que el exfutbolista le pase la cuota alimentaria que habían pactado al momento de su ruptura. Cinthia suele compartir en sus redes los constantes reclamos y algo de lo que dijo Ventura la hizo estallar.

Todo comenzó con un chiste de Mariel Di Lenarda sobre los múltiples trabajos del periodista. "Hay que darle de comer a 3 nenes y a una familia muy grande", respondió el presidente de APTRA. La frase enfureció a Cinthia y no dudó en hacer un picante comentario: “Qué bueno que defendés eso porque en ciertos casos no defendés los alimentos de los chicos. Te lo quería decir”.

"No sé. Imagino que es mi amiga la que lo debe haber dicho”, señaló Ventura por teléfono. Y de inmediato, la madre de Charis, Bella y Francesca lo cruzó: “No soy tu amiga". Fue entonces que intervino el Negro Oro para calmar los ánimos y saludó a su colega.

"Si, peleate vos, Negro, mejor", siguió. Ahí mismo, la panelista aprovechó para despedirlo de la peor manera: "Chau, machirulo". Y minutos más tarde, subió la apuesta a través de su cuenta de Twitter: “La venganza es un plato que se come frío. Amo darme el gusto con soretes machirulos”.

Cinthia Fernández mostró la impactante suma que paga por el colegio de sus hijas

Cinthia Fernández comparte mucho de su vida en las redes, otra de sus fuentes de ingreso. La panelista de Nosotros a la Mañana suele interactuar con sus seguidores, pero esta vez subió una historia para hacerle un reclamo al padre de sus hijas, Matìas Defederico, por el pago de la cuota del colegio de sus hijas.

“Y como el papá de las bendis me estaba rompiendo los huevos, use el aviso como silenciados automático. Chicas no falla, aplíquenlo", les sugirió a sus fans. En la captura del chat de WhatsApp con su ex en donde le pasó el nuevo cuatro tarifario del establecimiento al que asisten las pequeñas y por el que debe abonar 160 mil pesos por cada una.

“O pagá el colegio que acaba de llegar el aumento. ¿Viste por qué no contesto? Porque estoy laburando para pagar lo que vos no pagás. A veces me puede pasar estar ocupada”, le respondió Cinthia, enojada, a Matías. "Perdón eh. Entre birra y birra tuya que no te caiga mi mensaje. Te pido mildis", cerró.