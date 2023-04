La grave acusación de Cinthia Fernández a Matías Defederico y la fuerte respuesta del deportista: "Rata"

La bailarina apuntó contra el padre de sus hijas y él compartió una contundente posteo. Cinthia Fernández habló sobre el trabajo de Matías Defederico y él le respondió con una indirecta.

Cinthia Fernández apuntó contra Matías Defederico en una de sus historias de Instagram y el futbolista publicó una foto a modo de respuesta indirecta. La exparticipante de Bailando por un sueño criticó al padre de sus tres hijas por su falta de aportes económicos para el bienestar de las niñas.

"Hasta el papá de su bendi tiene su día. Día Mundial de la Rata", rezaba el meme que Fernández compartió en una de sus historias de Instagram. Fernández añadió: "¿Se adelantó el día del Padre acaso?". De esa manera, la acróbata y panelista de televisión demostró su enojo con el padre de sus hijas.

Defederico publicó una historia en su cuenta un tiempo más tarde, en la que mostró una de las propiedades que tiene a la venta y así evidenció que generaría dinero mediante ese tipo de transacciones. A pesar de esta realidad, Fernández ha denunciado en más de una oportunidad la falta de apoyo económico por parte del papá de Charo, Bella y Francesca. "Adeuda más de 10 palos este zángano. Ahora está vendiendo propiedades. Plata tiene, lo que no tiene es ganas de ponerla. Lo que me pasa a mí es lo que le pasa a 7 de cada 10 mujeres. Los tipos se borran. Mis hijas empezaron las clases y él nunca preguntó ni aportó nada. No paga el colegio. No paga la educación de las hijas", enunció Cinthia en Nosotros a la Mañana.

La respuesta de las hijas de Cinthia Fernández que la bailarina menos esperaba

"Por suerte tengo un grano y estoy acompañada. Un gran grano, esto es porque no me estoy sacando bien el maquillaje. Estoy yendo a buscar a las nenas y, cual adolescentes, me fletaron y me dijeron que no las fuera a buscar. Por ende, las tengo a todas repartidas en casas distintas, a todas", comenzó su descargo Fernández en una de sus historias de Instagram. Y sumó: "Me siento como en mi futuro, cuando salgan a bailar y yo me quede como una vieja chota solterona acá en mi casa. Me fui a pedir comida al house, imaginate: ni cocinar. Este es mi plan a futuro. O sea, se me está yendo abajo la edad y me preocupa".

La emoción de Cinthia Fernández en sus redes

La influencer se mostró conmovida por el éxito de su emprendimiento de maquillajes y enunció: "Oficialmente, en 24 horas nos vaciaron, agotaron todo. No sé cómo agradecerles. Más de 250 kits, más de mil productos están en viaje a sus casas. Lloro porque no puedo creer lo que pasó. La respuesta en tiempos tan difíciles del país. Han puesto productos míos en los puestos número 1 de Argentina. Una parte de mí está en sus casas. Me eligieron y hoy más que nunca está todo muy mal".