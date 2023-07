El duro relato de una figura de América TV sobre su calvario con el alquiler: "Quería morir"

El periodista habló sobre el calvario que atraviesa por una dificultad económica. Un miembro de Intrusos dio a conocer el motivo de su desesperación.

Un panelista de Intrusos dio a conocer el drama que atravesó en el último tiempo y que lo desveló durante días. Se trata de un periodista que trabaja desde hace años en la televisión abierta y se incorporó en los últimos meses al ciclo conducido por Florencia de la V en el canal de Daniel Vila.

Sebastián "Pampito" Perelló también es parte de Mañanísima, el ciclo de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, y allí reveló el calvario que vivió recientemente. El integrante del grupo Inquilinos agrupados, Gervasio Muñoz, estuvo como invitado en el programa de cable y ene se momento el periodista contó el drama que le significó cambiarse de departamento.

"Ahora me pude mudar. Por suerte encontré y pude resolver, pero en un momento me enfrenté a una situación muy difícil. Se me vencía el contrato y el dueño me quiso aumentar más del cuatrocientos por ciento. Una locura, así que imaginate", comentó el comunicador, entumecido por la desesperación que sintió en aquel momento. Y sumó: "Hablé con él y le dije que entendía su necesidad como propietario y que obviamente soy consciente de que vivimos en un país con una inflación tremenda, pero que eso era una barbaridad".

Perelló reveló que cuando el dueño del departamento donde vivía le dijo cómo iba a ser el aumento del monto a pagar se quedó atónito. "El departamento es un tres ambientes en Belgrano en un piso 11. Son dos dormitorios y dos baños. Bueno, por ese departamento pagaba 70.000 pesos y ahora para renovarlo me salió con que pasaba a 360.000 por mes el alquiler. ¡Me quería morir!", soltó "Pampito".

El cruce en vivo de Carmen Barbieri y Pampito en Mañanísima

Cuando se conoció que Jey Mammón iba a ser parte de la ceremonia de los Martín Fierro, en Mañanisima analizaron las posibilidades de que el humorista fuera solo o con un allegado. Asimismo, Pampito y Carmen Barbieri tuvieron una tensa discusión sobre cómo se distribuyen las entradas de APTRA.

Carmen: "Me están contando a mí que les dieron para dos personas, que puede ir con un acompañante"

Pampito: "No, no creo"

C: "¿Por qué me estás diciendo así?"

P: "¿Por qué me estás desmintiendo al aire?"

C: "Me están diciendo que es así"

P: "Te están diciendo mal, deciles"

A pesar de que todo se dio en un contexto de humor y risas, quedó evidenciado cuán aguerridos son Perelló y Barbieri cuando se trata de defender sus puntos de vista ante una situación.