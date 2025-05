El duro golpe que recibió Ricardo Darín en la mesa de Mirtha Legrand: "Muy terrible"

El pasado sábado 24 de mayo, Ricardo Darín estuvo de visita en el programa de Mirtha Legrand y recibió un duro golpe en medio de la entrevista . En medio de una mesa temática de El Eternauta, serie de la que es protagonista poniéndose en la piel de Juan Salvo, el actor vivo un momento bastante particular en diálogo con la conductora.

El famoso ciclo emitido por El Trece realizó una emisión especial donde recibieron a todos a los protagonistas de El Eternauta, la famosa serie argentina inspirada en el la novela gráfica de Héctor Oesterheld, entre ellos Ricardo Darín. Sin embargo, en medio de la charla sobre la grabación de la serie y la trayectoria laboral de cada invitado, Mirtha Legrand le recordó un duro momento a Darín y generó un ambiente bastante tenso y emotivo.

“Tuviste una pérdida muy terrible”, empezó por decir Legrand refiriéndose a Alejandra Darín, la hermana del actor que falleció a principio de este año. Entonces, Ricardo contestó, pero sin ánimos de meterse mucho en el tema que lo sensibiliza: "Sí, mi hermana. ¿Qué se le va a hacer?". Entonces, Mirtha trató de cerrar el tema: "Ya está en el cielo", pero tras decir esta frase se quebró y no pudo contener las lágrimas. "Me emocionó, perdón. La conocí poco, pero era amorosa", cerró.

Tras pedir disculpas por su reacción, Legrand quiso seguir la charla desde otro foco, pero Andrea Pietra, otra de las invitadas, tomó la palabra para cerrar el tema con alegría. "Nos dejó la orden de que la recordemos con alegría porque ella era muy de celebrar todo. Ella promovía la alegría todo el tiempo y celebrar, así que es nuestra obligación recordarla así", concluyó la actriz. Particularmente, Darín no volvió a referirse al tema.

Alejandra Darín falleció el pasado 15 de enero a los 62 años de edad. Aunque si bien la familia decidió mantener un perfil bajo al respecto y no revelar detalles, se conoció que la artista batallaba contra una larga enfermedad desde hace varios meses. Además, también se dio a conocer que se encontraba con cuidados paliativos.

Alejandra Darín, la hermana de Ricardo.

El dardo de Ricardo Darín a Javier Milei y la indignación por los precios en Argentina: "Son terribles"

Ricardo Darín acudió como invitado al ciclo de televisión de Mirtha Legrand y allí dio a conocer lo que piensa de la crisis social y económica que vive la Argentina. En un contundente descargo, el actor se pronunció sobre las políticas del presidente de la Nación, Javier Milei, y también las de Luis Caputo como Ministro de Economía.

El protagonista de la exitosa serie El Eternauta fue consultado por la realidad de Argentina y fue contundente a la hora de responder: apuntó de manera directa hacia las declaraciones de Caputo, en alusión al plan para que los argentinos puedan usar los "dólares que tienen debajo del colchón" y se refirió a lo caro que está el costo de vida para los ciudadanos.

"La veo muy bien (a Argentina). Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones. El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero...", soltó Darín con su icónica ironía. Y luego sostuvo: "La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido?".

En tanto, el actor de 68 años manifestó su preocupación por lo elevados que están los precios en el país: "No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Los precios son terribles. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”.