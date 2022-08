El duro descargo de Barassi hacia Abel Pintos: "¿Por qué?"

Darío Barassi lamentó una actitud de Abel Pintos y lo manifestó en 100 Argentinos Dicen.

Darío Barassi manifestó un disgusto en 100 Argentinos Dicen y tuvo que ver con la actitud de una figura de la música. Se trata de Abel Pintos, por lo que reveló qué fue lo que pasó por la pantalla de El Trece.

Mientras se vivía un momento sumamente divertido, Dario Barassi llamó la atención por un comentario donde arremetió contra Abel Pintos. Previamente, había contado una desopilante anécdota familiar que hizo reír a todos.

"En las ecografías a mi se me veía muy poco el pirulo. Entonces la obstetra pensó que iba a ser niña", contó el conductor. Sumado a eso, dijo que cuando nació su madre lo llamó bajo el nombre de María Laura, pero lógicamente se dieron cuenta del sexo.

"'Ponele Darío' dijo mi papá rápido", dijo sobre la decisión de su padre, quien falleció al poco tiempo. Una vez consumada la anécdota, volvió al curso del juego en el cual involucraba a Abel Pintos, ya que los participantes tenían que decir un cantante solista cuyo nombre empieza con algunas de las letras de Darío.

De fondo pusieron el tema La Llave y en ese momento, Barassi lanzó un reclamo.hacia el artista. "¿Por qué no me quiere?", preguntó lamentándose por no responderle.

"¡Mandale un mensaje!", gritaron desde la producción. Allí reveló que ya son varios los que le dejo aún sin respuesta: "¡No, tengo 14! Debe decir 'este pelotudo otra vez'".

El susto de Darío Barassi en 100 Argentinos Dicen por ser alérgico a las nueces

Darío Barassi se llevó una gran sorpresa en 100 Argentinos Dicen por parte de una familia que le obsequió varias porciones de torta. En la emoción por saber de qué se trataba, probó uno de los bocados pero sin saber que tenía nueces, fruto seco del cual es alérgico, por lo que rápidamente llamó a producción para solicitar ayuda.

En la edición del miércoles 3 de junio, Darío Barassi se encontró con una situación inesperada. La familia Nassimoff fue a participar de 100 Argentinos Dicen con la mejor de las ondas e incluso, regalándole varias porciones de una torta llamada baklawa, conformada por nueces trituradas. El conductor de El Trece se mostró curioso por la cantidad de variedades y no dudó en probarla.

Al terminar, los participantes terminaron de completar los ingredientes que llevaba la deliciosa torta: nueces, azúcar y almíbar. "Pará, soy alérgico a las nueces ¿tiene nueces de verdad?", consultó mientras le afirmaban con la cabeza, motivo por el cual llamó inmediatamente a la producción.

"¡Un corticoide!", lanzaron de fondo. En un escenario que se preveía preocupante, Barassi continuó como si nada esperando el soporte y llenándolos de elogios a quienes le acercaron el presente, que en realidad se trataba de las habilidades culinarias de la abuela de uno de ellos. "Buenísimo. Chola te amo", expresó el conductor.