El drama personal de Leo Montero en Telefe: "Le agarró un ACV"

Leo Montero compartió en PH Podemos Hablar el doloroso momento personal que atravesó en su infancia. El fuerte testimonio del periodista en el programa de Andy Kusnetzoff.

Leo Montero dijo presente en la edición de PH Podemos Hablar que tuvo lugar el pasado sábado 25 de junio. En dicho marco, el reconocido conductor abrió su corazón y le reveló a Andy Kusnetzoff detalles de su dura infancia y causó conmoción en el programa transmitido por Telefe.

En uno de los momentos del ciclo, Andy le preguntó acerca de cómo fueron sus primeros años en Carlos Paz (Provincia de Córdoba). Y tras repasar algunos detalles de su vida en dicha ciudad, el periodista y conductor se decidió a contar cómo lo atravesó la muerte de su madre: "Empecé a hacer radio en una radio ilegal, era un lavadero de 2x2. Mi mamá muere, le agarró un ACV... en ese momento no se llamaba así, quedó en estado vegetativo. Nosotros, como hijos, íbamos a autorizar la desconexión de ella, pero mágicamente murió sola".

Asimismo, Montero comentó qué fue lo que su madre le sugirió seguir como carrera antes de morirse: "Cuando le dije a mi mamá lo que iba a estudiar, que era profesorado de educación física, kinesiología o periodismo, me dijo: 'No, vos sos pintón y tenés facilidad de palabras'". Y agregó: "Le hice caso y fue lo mejor que me pasó en la vida".

Creer o reventar, justo después de velar a su madre, el presentador de radio y TV debió jugar un partido de básquet. "No me preguntes por qué, pero jugué un partido de manera extraordinaria. Sentí que ella había jugado por mí. Yo no había entrenado con mis compañeros por la muerte de mi madre, no arranqué de titular y como una cosa mágica entré y la rompí. Hice 40 puntos", relató. Y recordó: "Hubo emoción y llanto, mi papá estaba llorando. Tengo el recuerdo de todos abrazándome en la cancha".

Por qué Leo Montero y Gabriela Sabatini se separaron

En uno de los tramos de PH Podemos Hablar, Leo Montero explicó el motivo por el que se separó de la tenista Gabriela Sabatini, con quien estuvo en pareja apenas poco más de un mes. "Fue un romance más conocido de lo que duró, habremos estado 40 días en realidad. Para mí Gaby es un amor, es divina, una persona espectacular, con una familia hermosa, así que con ella todo re bien siempre".

Luego, Andy Kusnetzoff le consultó si el motivo de la ruptura tuvo que ver con la derrota de un partido de pádel que ambos jugaron en pareja. Montero no dudó y reconoció: "Perdimos, sí. Pasa que lo que hacían los hijos de p... era tirármela a mí; jugaban Ova y el primo, y todos juegan bien. No mejor que Gaby al tenis, pero al pádel se las rebuscaban". Y detalló: "Yo era el peor de los cuatro, jugaba con Gaby en la quinta de ellos, y como jugador de básquet lo mío era hasta ahí, encima iban todas las pelotas al cuerpo, para molestarme a mí".