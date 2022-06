El doloroso relato de Yanina Latorre en América TV: "Los perdí"

Yanina Latorre dio detalles del mal momento personal que transitó a la hora de quedar embarazada. El triste descargo de la panelista de LAM en América TV.

El pasado martes, Yanina Latorre reveló en LAM el difícil proceso que tuvo que atravesar para que nacieran sus hijos Lola y Dieguito. "Perdí tres embarazos", reconoció la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV.

Hace solo unos días, Rocío Marengo le contó a sus seguidores que el tratamiento que había iniciado para poder ser madre lamentablemente no había prosperado. La ex-Showmatch agradeció a sus followers en las redes sociales por la compañía y el cariño que le brindaron en este difícil momento. De eso hablaban en LAM cuando Yanina Latorre reveló su propio calvario para quedar embarazada.

"Yo quería ser madre. Hacía siete años que estaba casada y no quedaba bajo ningún punto de vista", comenzó contando la angelita. Latorre siguió con su relato y reveló que después de varios intentos, fue a un especialista en Rosario. Tras la consulta, la panelista debió operarse ya que sufría de endometriosis. Luego de hacerse un tratamiento, pudo quedar embarazada de Lola.

"Después de Lola, yo le dije a Diego (Latorre) que no quería tener más hijos. Nunca me cuidé y nunca quedé embarazada", siguió Yanina. En ese sentido, la panelista de LAM siguió con su crudo relato: "Vino Dieguito, pero cuando me entero, no le digo nada a Diego porque dije: 'Lo voy a perder'". Pero lo más inesperado y duro de su explicación llegó a continuación con una desgarradora revelación.

"Pensé eso porque entre Lola y Dieguito, perdí tres embarazos", aseguró Yanina para sorpresa de sus compañeros de piso. La explicación de cómo perdió los embarazos fue demoledora: "Los largaba durmiendo en la cama, mientras Diego concentraba. Fue espantoso".

"Estábamos viviendo en México. A Diego lo había vendido a Guatemala. Nos mudamos, armé toda la casa y le dije: 'En cinco meses vamos a tener un bebé'", cerró Yanina Latorre, asegurando en broma que ese había sido el embarazo "más corto del mundo".

La fuerte publicación de Rocío Marengo en Instagram

La celebridad se expresó en sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre lo ocurrido en su vida personal. "Ay, no sé cómo contarles. ¿Cómo decirlo? Qué palabras usar... bueno, prefiero enfrentar la situación yo y contarlo por única vez. No hay bebé en camino", comenzó Marengo. Y sumó: "Les quiero agradecer a todos por el cariño, el respeto y el apoyo que me dieron desde el momento en el que compartí mi decisión. Familia, amigas, mi Doc. y todo su equipo".

Marengo se expresó sobre su satisfacción al ver cuántas mujeres que no pueden ser madres de manera natural recurren a técnicas que las ayuden a concretar sus sueños. "El camino muchas veces es largo... ¡No hay que bajar los brazos! Muchas emociones", cerró la modelo.