El doloroso momento de Nicolás Cabré: "Me la pidió llorando"

El actor abrió su corazón y no pudo contener la emoción al referirse a la muerte que le cambió la vida para siempre. Nicolás Cabré hizo un fuerte descargo en El Nueve.

Nicolás Cabré expuso un doloroso momento personal en TV. En una entrevista recordó a su padre y la humildad que caracterizaba su personalidad y no pudo contener las lágrimas. El actor detalló una anécdota con su progenitor que hizo que se emocionara hasta el llanto.

El papá de Rufina, la hija mayor de María Eugenia "La China" Suárez, dio a conocer cuánto le costaba a su papá aceptarle alguna ayuda económica y rememoró la única ocasión en la que su padre se vio obligado a pedirle dinero porque realmente lo necesitaba. "Me la tuvo que pedir, me la pidió llorando. Con un dolor tremendo. Ese era mi papá", recordó el actor de Botineras con la voz entrecortada por la emoción.

"Cuando volví a hacer teatro, que a mi papá le encantaba, siempre le invento un lugar dentro del público como si estuviera ahí. Un lugar donde miro y veo un algo, una lucecita, un brillito", comentó el actor en diálogo con Dante Gebel en su ciclo, La Noche de Dante.

Nicolás Cabré sobre su relación con "La China" Suárez

El actor fue padre en 2013 de su única hija junto con quien entonces era su pareja, "La China" Suárez. Poco tiempo después del nacimiento de la niña, el vínculo amoroso se disolvió pero el actor aseguró que tiene una excelente relación con la mamá de su hija. "'La China' es la mejor madre que Rufi puede tener. Nunca tuvimos problemas, nos llevamos súper bien. Nuestras conversaciones son por y para Rufi", relató el protagonista de Son Amores. Y siguió: "Nos apoyamos los dos, siempre estamos ahí. No solo hablo con ella, llamo directamente a Marcela, su mamá. Somos una familia en pos de Rufina".

"Mi vida es todo a través de sus ojos. Descubrí que casi no tengo necesidades más que verla feliz. No creo en el exceso, pero hoy me doy cuenta que si ella es feliz, no necesito más. Siempre tuve muy presente el deseo de ser padre", enunció Cabré sobre cómo le cambió la vida la llegada de su hija. Y continuó: "Disfruto y tengo una hija maravillosa que me acompaña desde muy chiquita", y destacó cuánto su hija entiende la dinámica laboral suya y cómo se amolda. "Mi hija ve que sus padres son compañeros y que lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas", cerró.