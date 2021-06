El Dipy derrapó con Luis Majul: "Lástima que este país está lleno de argentinos"

El músico de cumbia volvió a protagonizar un exabrupto al aire al haber sido despectivo con Argentina. Y agregó que la Nación "necesita un señor feudal que le haga bien".

Luego de haberse reunido con Mauricio Macri, "El Dipy" visitó La Cornisa, el programa de Luis Majul por La Nación +, y volvió a protagonizar una frase muy polémica que fue condenada por muchos en las redes sociales. "Este país es hermoso, lástima que está lleno de argentinos", opinó sobre la Argentina en la que nació.

El músico, cuyo nombre de pila en realidad es David Adrián Martínez, reveló el pedido que le hizo el ex-Presidente en el encuentro que mantuvieron: "Cuando me estaba yendo me dijo ´involucrate, metete´, y yo dije 'chau, acá me enganchó'. Y siguió ´metete, involucrate, tenés un montón de cosas para dar. Armate un partido, hacelo porque quizás vos podes cambiar un montón de cosas´".

"El Dipy" consideró que "la Argentina necesita un señor feudal, pero no como (Gildo) Insfrán o (Gerardo) Zamora, un señor feudal que le haga bien al país", con relación a los gobernadores peronistas de Formosa y Santiago del Estero respectivamente, quienes arrasaron en sus últimas elecciones ejecutivas provinciales.

El cantante de cumbia aseguró que "no hay un pu... político que le haya hecho bien a la Argentina, ni uno". Y, para cerrar, aseveró: "No damos más de pelot... en la Argentina. De p... no nos extinguimos. Quiero despertarme y estar en Narnia, no quiero estar acá. Este no es un país normal".

Los "outsiders" del macrismo en la política

En el caso de que "El Dipy" se sumara a los eventuales futuros comicios, su caso no sería nuevo, ya que con tal de acumular votos Juntos por el Cambio ha apelado en su momento a otros personajes famosos sin formación en este aspecto: el artista Miguel Del Sel, el cocinero Martiniano Molina y el exárbitro de fútbol Héctor Baldassi, por ejemplo.