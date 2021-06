La nueva búsqueda política de Macri: sacarse una foto con el Dipy

El Dipy se enojó ante las críticas y le pidió una "selfie" al ex mandatario. Macri no dudó y le contestó el mensaje.

El líder de Cambiemos y ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, interactuó con El Dipy en redes sociales luego de que el cantante de música tropical mostrara su enojo contra quienes lo llaman "macrista". Frente a esto, David Adrián Martínez le pidió una foto al ex mandatario a través de Twitter y este último no dudó en aceptar.

"Podrido me tienen diciéndome macrista, ni lo conozco Macri. ¿Tanto quieren que lo conozca? ¿qué les pasa? ¿Si no pienso como ustedes soy de Macri? Me cansaron. Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto", manifestó enojado David Adrián Martínez. Y allí, sin vueltas, le consultó etiquetándolo: "¿Sale selfie?".

Cuatro horas más tarde, Macri se hizo presente en redes sociales y no dudó en responderle a uno de los personajes más mediáticos del año de pandemia. "Cuando quieras hacemos la foto", lanzó el ex presidente y uno de lo más importantes líderes de la oposición. Cabe destacar que hace varios meses, también había retuiteado un mensaje contra el gobierno de Alberto Fernández.

La interacción en redes:

En aquella ocasión, El Dipy lanzó: "Están enojadísimos conmigo los que militan la pobreza, el hambre y defienden a sus líderes ricos que viven en Puerto Madero y los countrys. Y ellos, de pedo llegan a fin de mes. Ahora me agarró el vicio de hacerlos enojar más, ahí va un hilo hermoso para ustedes". Allí, Macri compartió el hilo y se mostró de acuerdo con todas las críticas contra la gestión actual. ¿Nace una nueva alianza?