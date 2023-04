El desgarrador descargo de Dalma Maradona sobre Diego tras una decisión judicial: "Doloroso"

La hija mayor del 10 hizo un emotivo posteo en sus redes sociales. Dalma Maradona se pronunció sobre la memoria de Diego en su cuenta de Instagram.

Dalma Maradona habló en sus redes sociales sobre la causa judicial por la muerte de su padre, Diego Maradona, en noviembre del 2020. La actriz y celebridad de redes envió un mensaje al cielo y evidenció una vez más su amor por el icónico jugador argentino.

La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro tomó la decisión de mandar a juicio oral por homicidio simple con dolo eventual a los 8 imputados, con penas entre 8 y 25 años de prisión, por la muerte de Diego Maradona. Tras conocer esta realidad, la mayor de la hijas del futbolista y Claudia Villafañe acudió a su cuenta de Instagram y se pronunció al respecto.

"Muchas veces el proceso es doloroso y lento pero acá estamos y no vamos a parar hasta que se haga justicia. Cada uno que dejó de hacer su trabajo (por pedido de alguien o por inoperancia) será juzgado por eso. Y los que no están en este juicio pero participaron de alguna manera, les deseo que su conciencia no los deje vivir tranquilos", escribió Maradona hija en una de sus historias de Instagram. Más tarde, la joven compartió un posteo de una foto de su padre, para no dejar dudas de que se refería a esa situación.

Gianinna Maradona también le dedicó unas palabras a la memoria de Diego y escribió: "Donde sea que estés, estamos más cerca! Te amo y te extraño cada día más! Será justicia, te lo juro!", en una historia de Instagram en la que compartió una foto del cielo.

Los dichos de Jorge Taiana y la respuesta de Dalma Maradona

La pareja de Claudia Villafañe habló de los rumores de separación y de su relación con las hijas de la ganadora de la primera edición de Masterchef Celebrity Argentina: "Estamos en pareja, se dijo toda esa cosa pero no hay nada cierto. Es única e inigualable esa mujer". En relación a su vínculo con las hijas del 10, soltó: "Cada uno maneja su vida y sus relaciones como puede y como quiere. Y bueno, en mí se dio así y son cosas que suceden, reglas y acuerdos de pareja. Y lo transitamos muy bien".

"No tengo mucho más para decir. Las cosas se dieron así y bue, ya está. Ahora es así y capaz en otro momento. Surgió así y es lo que es. Las charlas que tenemos con mi mamá son en privado y nada más. Si se da o no en algún momento, se verá. Esa es la realidad de ahora y después se verá. De las cosas privadas hacen un mundo y para nosotros no lo es", respondió por su parte Dalma.