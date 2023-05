El desgarrador dato de Benjamín Vicuña que expuso a Pampita: "Dónde está"

El actor se pronunció sobre un duro momento de su expareja. Benjamín Vicuña dio a conocer un aspecto de la intimidad de Pampita.

Benjamín Vicuña habló sobre un mal momento de Pampita y sorprendió con su revelación ya que se trató de un dato que nunca se contó ante el público. El actor se refirió a uno de los momentos más difíciles den la vida de la exjurado de Bailando por un sueño y conmovió al público.

"Tengo el adelanto del libro de Benjamín Vicuña. Lo pude leer en una revista chilena, Velvet. Y estoy bastante conmovida con el tema", enunció la periodista Laura Ubfal. Y sumó: "Blanca, la niña que quería volar es un recuerdo a Blanquita, quien se fue un 8 de septiembre del 2012. Y su papá dice que la tragedia los separó con Carolina".

El periodista Pablo Layus dio a conocer que Vicuña contó en su libro cómo transitó Pampita la primera etapa del duelo. "Según cuenta Vicuña, ella (Pampita) se despertaba y lo que decía es '¿dónde está Blanquita?'. Desesperada, llorando. ¡Y cómo no entenderla!", agregó la periodista en Intrusos.

"Es conmovedor cómo Benjamín cuenta el consuelo que tenía hacia esa mujer. Él dice que en una tragedia, en un duelo, el 75% de las parejas se separan", sumó Ubfal, conmovida. Y cerró: "Benjamín es un gran escritor, es casi un poeta, y en el libro él dice lo que escribió es un correo epistolar con su hija".

El fuerte descargo de Benjamín Vicuña, a diez años de la partida de su hija Blanca

"Esta fecha quedó grabada en mi memoria, en mi piel y en la piel de la gente que amo. Esta fecha fue definitivamente un antes y un después en nuestras vidas. Una fecha con la que jamás podré reconciliarme. Una fecha de mierda que eligió Dios para llevarse al primer gran amor de mi vida. Una fecha en la que ya nada me parece casual. Los septiembres grises cobran sentido", comenzó su texto Vicuña en un posteo de Instagram que hizo el pasado 8 de septiembre. Y agregó: "Se cumplen 10 años e intento cerrar un ciclo que comprende todos estos meses y todos estos años, todas las cartas, poemas y referencias con fotos tuyas, hija querida, que te fui escribiendo como una relación epistolar con el cielo. Diez años que comenzaron con la rabia, la negación la impotencia, más tarde la aceptación y luego la reconstrucción. El mismo Dios que te llevó, nos sostuvo, nos cuidó y hoy me regala vida, salud y nuevos desafíos".

La furia de Benjamín Vicuña con la prensa por especulaciones sobre su presente amoroso

Periodistas de espectáculo se pronunciaron sobre la supuesta reconciliación entre Vicuña y "la China" Suárez, después de la separación de la joven con Rusherking, y el chileno apuntó con todo contra los rumores en las redes: "Paso por acá solo para aclarar algo. Retomo hoy actividades en Buenos Aires después de estar trabajando concentrado en lo que más me gusta y disfruto, la actuación. Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país. Menos todavía que involucren a mis hijos, diciendo que les presenté a una supuesta novia que no existe".

Al mismo tiempo, la influencer sobre chimentos de espectáculos Pochi habló sobre el supuesto romance de Vicuña con una joven llamada Florencia y él aludió a ese tema en su descargo: "No tengo novia. Estoy soltero. En Uruguay estuve filmando con un equipo de trabajo espectacular. Lo demás es ruido gratuito".