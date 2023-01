El desconocido calvario familiar del Conejo de Gran Hermano: "Un golpe duro"

La hermana del participante de Gran Hermano dio a conocer los duros momentos que atravesó el joven en su niñez. Alexis vive un complicado momento en la casa por la salida de Coti, su novia.

La hermana de Alexis de Gran Hermano se pronunció en una entrevista sobre los sucesos difíciles que atravesaron como familia y cómo los ha vivido el concursante del reality de Telefe. La joven se refirió a problemas económicos, una complicación con su mamá y una pérdida familia que marcó un antes y un después en sus vidas.

"Haber perdido a esa persona. Un hermano de mi mamá tuvo un accidente, lamentablemente falleció él con su hijo. Fue un golpe duro para todos", reveló Karen Quiroga sobre la historia familiar del "Conejo" de GH. Además se refirió a las situaciones drásticas que atravesaron sus padres cuando sus hijos eran pequeños: "Mis viejos han arrancado de cero, de no tener luz, de no tener un baño digno. Mi hermano era muy chiquitito, yo estaba en la panza. Mis viejos no vivían como viven hoy, vivían en una situación mucho más precaria. Son dos laburantes", en diálogo con Ulises Jaitt en su programa de radio.

Quiroga aseguró que aquel fue un momento muy duro para sus padres y reivindicó la manera en que lograron salir adelante: "Había que comer, era prioridad eso y no pagar la luz. La situación fue mejorando. Mis viejos siempre han laburado un montón, fue pasito a pasito, todos los días un poco más".

La opinión de la hermana de Alexis sobre su relación con Coti en Gran Hermano

"Creo que están demasiado uno encima del otro. También hay que ver el contexto, en primer lugar es un juego y hay cosas que cuesta a nosotros de este lado descifrarlo, imagínate los que están adentro. No dejan de ser seres sintientes que están ahí", comenzó su descargo la hermana de Alexis sobre la relación de su hermano con Coti.

Karen se refirió a las peleas que su familiar y la más reciente eliminada de Gran Hermano han tenido en la casa y soltó: "No estoy de acuerdo a esa situación. Siempre conviene poner un freno, respirar pensar. Creo que fue el enojo, el cansancio. El aislamiento es duro también, me imagino. Hay cosas con las que no estamos de acuerdo. A veces hay situaciones que nos llevan a ciertas cosas". Y concluyó: "Uno no puede juzgar a través de un reality. No la conozco, si a él le hace bien lo vamos a apoyar. Capaz tenemos la posibilidad de conocerla, no sabemos todavía".