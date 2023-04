El Conejo le pidió casamiento a Coti de una insólita manera que sorprendió a los fans

Los participantes que se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano le dieron una feliz noticia a sus fanáticos a través de redes sociales.

A meses de haber consolidado su relación amorosa dentro de la casa de Gran Hermano, el vínculo entre Coti Romero y Alexis "El Conejo" avanza a pasos agigantados. Tanto así, que incluso el cordobés decidió tomar una importante decisión y le pidió matrimonio a la joven correntina.

A través de sus redes sociales, la pareja se muestra más enamorada que nunca. De hecho, desde que salieron de Gran Hermano decidieron mudarse al mismo edificio pero en departamentos diferentes para tener cada uno su propio espacio. Sin embargo, parece que su vínculo esta tan consolidado que decidieron dar un importante paso.

En sus historias de Instagram, Coti Romero mostró que había ido a ver a su pareja jugar al fútbol. Desde afuera de la cancha, la correntina compartió una foto orgullosa de estar en ese momento importante para su pareja. Tan solo unas horas más tarde, "El Conejo" la reposteó y le hizo una peculiar propuesta: "¿Te querés casar conmigo?".

Pese a que Romero no contestó esta propuesta, muchos fanáticos se ilusionaron con este pedido sea oficial y que pronto se celebre una boda entre ellos. Por otra parte, quienes sí se comprometieron fueron Maxi y Juliana, que decidieron sellar su amor durante la falsa boda que tuvo lugar en la última semana de Gran Hermano.

El pedido de casamiento de El Conejo a Coti Romero.

Martina apuntó contra sus compañeros de Gran Hermano y fue repudiada: "Negros resentidos"

Martina Stewart Usher, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), volvió a ganarse el repudio de los usuarios de las redes sociales tras sus nuevas declaraciones discriminatorias sobre sus compañeros. Esta vez, la joven apeló a un discurso racista.

Martina fue la segunda eliminada de la casa más famosa del país por decisión del público, no solamente por sus tratos hacia sus compañeros, sino también por los dichos homofóbicos que lanzó en su presentación. Ahora que el programa terminó, la joven demostró que no se trataba de un personaje sino de su verdadera manera de pensar y expresarse.

La ex "hermanita" estaba jugando a un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores cuando uno de ellos le preguntó con quién de los exparticipantes ya no se habla más. "Hay un par que son medio caretas y que no me los voy a cruzar más en la vida. Hay un par que son mala leche...", respondió Martina a través de un video.

Su novio, quien estaba a su lado, la interrumpió y sumó, en referencia al taxista Juan Reverdito: "Perdón que me meta, ¿no? Pero no solamente son caretas algunos, sino que en lugar de estar más tiempo manejando el Uber, están haciéndote la vida imposible, rompiendo las pelotas".

"Sí, hay gente chota. Pero porque son negros resentidos. La vida misma chicos, hay gente de mierda y gente buena", cerró Martina. Inmediatamente, miles de usuarios la lapidaron por sus declaraciones. "Esta gente debería ser banneada de Internet, es un mal para la humanidad", comentó un usuario. "Me sorprende lo normalizado que tienen el racismo, Dios mío", comentó alguien más. "Se están mirando en el espejo. La resentida es ella", concluyó otra persona.