El Chino Leunis se sacó contra Martín Salwe como nunca antes: "No somos boludos"

Martín Salwe se desubicó en El Hotel de los Famosos y provocó la ira del Chino Leunis y Pampita.

Martín Salwe quedó a la deriva en El Hotel de los Famosos y se prepara para vivir días difíciles dentro del certamen. Las internas son cada vez más visibles y hubo un claro complot del grupo en la edición de el martes por El Trece. Además, mantuvo un fuerte cruce con Leandro "El Chino" Leunis y Pampita al final de la competencia.

El Hotel de los Famosos vive semanas de muchísima tensión y el número de participantes es acotado. Lo sucedido con Martín Salwe reflejó la disolución del grupo "La Familia", encabezado por Alex Caniggia y "Chanchi" Estévez.

En primera instancia, Alex se mostró enojado y cansado por tenerlo aún en el equipo y fue contundente a la hora de referirse al locutor. "¡No lo quiero más en mi equipo! ¿Sabes cuando llegue el cara a cara como va nominado?", lanzó el mediático.

Posteriormente, tuvo un fuerte cruce con "El Chino" Leunis por dos situaciones: tras perder el reto, se la agarró con el conductor y con Pampita diciéndoles "son dos pelotudos ustedes"; y luego, se sacó el micrófono para hablar de algo privado con Alex. "Estás atravesando el límite", dijo Leunis.

La tensa jornada no culminó ahí para Salwe ya que fue nominado, y en complemento, "Chanchi" Estévez y Sabrina Carballo charlaron en privado destrozándolo. "Lo que se vio de Martín fue que cuando salió con Silvina [Luna] no le gustaba pero le servía para él. Y después Emily, era como que no le gustaba tanto pero bueno... hace mucho para la cámara y para mí eso es falso", sostuvo el exfutbolista.

El locutor fue nominado por primera vez desde que está en El Hotel de los Famosos y la tiene complicada en el reality show emitido por El Trece. "Te dejan a un paso de la H, es la verdad", expresó al respecto.

Preocupación por la salud de Locho en El Hotel de los Famosos

Locho Loccisano atraviesa una situación sumamente preocupante. Durante el "Desafío de la H", que tuvo lugar el pasado lunes 6 de junio, el participante causó conmoción en la producción de El Hotel de los Famosos, donde se desplomó tras la difícil prueba que tuvo que realizar frente a Militta Bora. Como consecuencia, en la producción reaccionaron rápidamente y debieron asistirlo con un médico.

En plena transmisión de El Trece, Locho logró evitar la eliminación del reality. Sin embargo, los nervios y las presiones del certamen en el que denunció que sufre de bullying por parte de "La Familia" le jugaron una mala pasada. Una vez finalizado el desafío, pidió a gritos: "¡Un médico!".

Consciente de que Locho no podía respirar bien, Martín Salwe exclamó: "¿Qué te pasa, Locho? ¡Ayuden a Locho, por favor!". Por su parte, el conductor "El Chino" Leunis reforzó: "Suban, chicos. Suban por favor. ¡Un médico!". En tanto, el mediático expresó: "Entro en pánico por un montón de cosas. Primero por el estrés y por la angustia que estoy teniendo últimamente".

Con lágrimas en los ojos, Loccisano advirtió: "Estoy bien". De todas formas, aclaró: "Me quiero ir a mi casa". Por su parte, Militta trató de tranquilizarlo y contenerlo con unas cálidas palabras: "Ganaste. Tranquilo, tranquilo... ganaste. Dale, ¡vamos!". De acuerdo a lo que indicaron luego, el joven participante tuvo ataques de pánico.