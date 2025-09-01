La Voz Argentina atravesará cambios por el bajo rating.

La Voz Argentina 2025 está entrando en instancias decisivas. Atrás han quedado los play-offs y cada equipo tiene a sus últimos ocho miembros (con excepción de Miranda! que posee nueve, ya que fueron los escogidos por Leandro Colman, ganador de "El Regreso"), cinco de ellos elegidos por los coaches y los tres restantes por la elección del público, dejando a otra tríada fuera de competencia.

A pesar de estar entrando en la recta final, las críticas abundan en las redes sociales. Desde los temas escogidos para ser interpretados, hasta la poca popularidad de los mismos o las elecciones del jurado sobre los participantes que seleccionan, todo ha configurado una problemática que ahora se refleja en el rating: de los 12 puntos que usualmente alcanzaban, ahora la norma está en un solo dígito.

Es por todo lo mencionado que Telefé no se quedó de brazos cruzados y tomó cartas en el asunto: a partir de este mismo lunes 1° de septiembre, el programa comenzará 15 minutos antes, más específicamente a las 21:30. Esto se hace buscando captar a la audiencia desde más temprando, aprovechando ese cuarto de hora de anticipación para ganarle a los demás competidores, quienes han aprovechado la baja de La Voz para hacer crecer sus números.

Leandro Colman ganó El Regreso y se convirtió en el participante número 33 de los shows en vivo.

¿Quiénes son los 33 participantes que quedan en La Voz?

En el equipo de la Sole, tricampeona de este certamen, siguen aún Milagros Amud, Violeta Lemo, Milena Salamanca, Mía Frankel, Luis González (todos elegidos por ella en los playoffs), el dúo de Mauricio Tarantola y Agustín Carletti, Valentina Otero y Gustavo Rosales (los tres más votados por el público de entre los seis que no fueron escogidos por la de Arequito).

Lali tiene en sus filas a Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Alan Lez, Lola Kajt y Rafael Morcillo por elección suya, mientras que los espectadores dieron su veredicto al permitir que sigan Giuliana Piccioni, Iara Lombardi y Nicolás Armayor.

Luck Ra decidió salvar a Thomas Dantes, Nathalie Aponte, Federico Mestre, Lucas Barros y Emma Roach en los play-offs, mientras que el voto de la gente le otorgó una oportunidad más a la dupla de Enrique y Tomás Olmos, Nicolás Behringer y Eduardo Desimone.

Finalmente, Miranda! se decantó por Joaquín Martínez, Thomás Guzmán, Josué Cordero, Sofía Verna y Pablo Cuello. Aimel Sali, Emiliano Villagra y Eugenia Rodríguez tuvieron el apoyo del público, mientras que (como hemos mencionado en el primer apartado de esta nota) Leandro Colman se suma como ganador de El Regreso.