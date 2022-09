El calvario de salud de Viviana Canosa: "Insoportable"

Viviana Canosa confirmó que atraviesa un problema de salud y causó preocupación entre sus seguidores de las redes sociales. Qué le pasa a la conductora ultraopositora.

Viviana Canosa atraviesa una complicada situación de salud. La conductora, quien a mediados de agosto pasado renunció de A24, contó que no podrá llevar adelante la transmisión en vivo que tenía pactada para este miércoles en su cuenta de Instagram.

Todo comenzó a partir de un mensaje que le escribió un usuario de Twitter, que esperaba que la periodista macrista y ultraopositora anunciara la fecha y hora de su nueva aparición pública. "Se te extraña mujer del pueblo", le comentó @erdiya.

"¡Muchas gracias a vos y a todos! Estoy con una faringitis insoportable... así que les debo el vivo", comentó Canosa, que dejó en claro que está con problemas de salud para aparecer en público. Y luego le dedicó un mensaje a sus seguidores: "También los extraño mucho".

Es clave tener en cuenta que, el pasado miércoles 14 de septiembre, la conductora de pasado en A24 había asegurado que estaría reencontrándose con su público por Instagram. "Próxima semana hacemos un Instagram Live y hablamos de todo! Los extraño y tengo muchas ganas de conectarme con ustedes", expresó. Sin embargo, y por lo pronto, habrá que esperar a que se recupere de la faringitis.

Baby Etchecopar acusó a Viviana Canosa de hacerle brujería tras su salida de A24

Baby Etchecopar ninguneó a Viviana Canosa con un repudiable ataque machista y la acusó de hacer brujería en A24, señal de la que la conductora macrista fue desligada tras fuertes cruces de pareceres con Daniel Vila. "No sangre", indicó el periodista.

En medio de su programa nocturno Basta Baby (A24), el conductor saltó con un ataque machista para su excompañera: "Recién estábamos haciendo el programa y se cayó de allá arriba un cable con un enchufe. Y a mí me dijo hoy un señor que Viviana Canosa, mi compañera, dejó pelos de ella escondidos en algunos lugares ¡Un daño!".

"Se depiló y dejó la cera con los pelos pegados atrás de los decorados… ¡Nos están haciendo un trabajo! Vivi, decirnos donde está ¡A tus compañeros no, hacéselo a los directivos, pero a mí no! Demasiado que te llevaste tanto público… ¡nos están boicoteando! El otro día hizo un vivo de Instagram a esta hora. No quiero sangre", agregó, sin ningún tipo de filtro.

A las pocas horas de dichas declaraciones, el magazine Socios del Espectáculo le consultó a Canosa que pensaba de Etchecopar y la conductora desterró cualquier tipo de conflicto, esgrimiendo que ella lo quería mucho y que había ido a comer a su casa. No obstante, las palabras de Baby sí causaron el repudio de Mariana Brey -una de las panelistas del programa- quien comentó: "Qué mal gusto. Todo chiste puede ser gracioso, pero este me parece que derrapa. No lo termino de entender y tampoco me causa gracia".