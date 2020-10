Durante su niñez, el humorista fue cuidado por un primate.

En la última edición de "Almorzando con Mirtha Legrand", Juana Viale recibió a invitados de la cultura y el espectáculo, entre ellos el humorista el "Bicho" Gómez. El ex integrante del clásico "Mañanas informales", ciclo histórico de Jorge Guinzburg, narró una insólita anécdota sobre su infancia. "De chico me cuidaba un mono", soltó, ante la mirada sorprendida de los comensales.

"¿Es verdad que a vos te cuidaba un mono?", le preguntó el empresario teatral Carlos Rottemberg a Gómez. Acto seguido, el ex esposo de la humorista Anita Martínez compartió: "Sí, es verdad. Porque a mi papá, que era el adiestrador de los chimpancés y él los amaba, se había encariñado muchísimo y había una en particular, que era la monita más viejita, que se llamaba Jenny".

Y sumó: "La traía a la casa rodante, entonces vos llegabas a la casa rodante y estaba la mona tomando mate, o comiendo, y le había enseñado que me tenía que cuidar. Entonces de repente yo andaba jugando por ahí y mi papá le decía 'andá a buscarlo al bicho' y venía la mona, me agarraba y me llevaba. Yo tendría nueve, diez u once años".

Bromeando con el resto de la mesa -que se completó con la conductora Mariana Arias y el cantante Alejandro Lerner- el "Bicho" Gómez comentó: "Heredé lo del mono del cuello para abajo". Por último, cuando le enseñaron una fotografía de él de niño junto al animal, atinó a señalar: "Te abrazaba, te tenía como un hijo, es increíble".