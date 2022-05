El antes y después de Alfredo Casero: la transformación del humorista

Con el paso de los años, Alfredo Casero hizo un fuerte cambio a nivel personal. Cómo fue la transformación del humorista que se convirtió en un violento opinólogo de los medios de comunicación ultraopositores.

El paso del tiempo llevó a Alfredo Casero a transitar por diferentes etapas. El actor pasó de actuar y realizar diversas obras de humor a ser convocado por los medios de comunicación de derecha para analizar u opinar sobre política. En la actualidad, se pasea por diversos canales, se pelea con periodistas y discute en Twitter con cualquier internauta. Cómo fue su transformación con el paso del tiempo.

Nació el 12 de noviembre de 1962 en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Y los primeros años de su infancia fueron muy duros, de acuerdo a lo que indicó en diversas entrevistas. "Lo que realmente me marcó el alma y me quitó la alegría fue darme cuenta de con qué facilidad mi historia personal era borrada y pisoteada. Mi infancia fue durísima", le compartió a Clarín en 2015, y también explicó cómo fue que su madre le dijo que su padre biológico no era el que había conocido: "Pasó en el ‘94. Me lo confesó el día en que llené el Opera. ¡Estaba lleno el Opera! Y ella me dijo: 'Te quiero decir algo: tu papá no es tu papá'".

Para prepararse en el mundo del espectáculo, Casero estudió con Norman Briski y luego se le abrieron varios caminos en el humor underground de la Ciudad de Buenos Aires. Allí formó parte de varias obras del Centro Parakultural, que estaba ubicado en un subsuelo de la calle Venezuela al 336. Tras la popularidad que adquirió en el teatro, en 1992 se le abrieron las puertas de la TV: protagonizó el programa De la Cabeza, por América TV, junto con otros artistas como Fabio Alberti, Mex Urtizberea, Rodolfo Samsó y Favio Posca.

En 1993, también por el canal del Grupo América, Casero creó y protagonizó Cha Cha Cha, un gran éxito del que también formaron parte Alberti y Capusotto, entre otros. El mismo duró cuatro temporadas y al día de hoy es recordado por miles de fanáticos. Sin lugar a dudas, el sketch de "Juan Carlos Batman" era uno de los favoritos, ya que el actor interpretaba un irónico papel del superhéroe con una versión argentina.

Alfredo Casero, interpretando al Batman argentino en "Cha Cha Cha".

Conscientes de que tenía talento para poder hacer nuevas propuestas, América TV también le dio la chance de conducir en 1997 Muenas Nochex, un ciclo de música y entrevistas que se transmitía a la medianoche. En 1999, protagonizó el papel de "Roberto Chitti" en la serie Vulnerables. Gracias a aquel trabajo fue nominado a "Mejor actor revelación" para los premios Martín Fierro. Y un año después, se dedicó a hacer monólogos y espectáculos de música en el Teatro Concert, donde hizo Sólo para Entendidos.

Luego, en 2002, Alfredo tuvo participaciones en obras como Casero, la opción del Barrio (Teatro Concert); en 2003, estuvo en Flanes de Flores, en Carlos Paz (Provincia de Córdoba); mientras que en 2004, volvió a la TV para conducir el programa de entretenimiento Uno contra Todos, en El Trece. Finalmente, en 2007, hizo un show de teatro en The Casero Experimendo; en 2009 llevó adelante A casaerian extravaganza; y finalmente protagonizó Farsantes en 2013, que tuvo muy buenas críticas y hasta logró el premio Martín Fierro como "Mejor telenovela diaria". De hecho, estuvo nominado a "Mejor actor protagonista de ficción diario/novela". En 2014 también formó parte de Guapas (El Trece), otra telenovela de gran reconocimiento en la pantalla chica.

El antes y después de Alfredo Casero.

Pese a la gran trayectoria que tuvo en el mundo del espectáculo argentino, Alfredo Casero decidió alejarse de los escenarios y del humor para ser un antikirchnerista fanático y pasearse por diversos programas de TV militando al macrismo o a los sectores de la ultraderecha. Violento, verborrágico y desmedido, desde hace unos años, el artista protagoniza papelones y momentos sumamente tensos. De hecho, el último escándalo tuvo lugar el pasado 6 de mayo, cuando discutió con el periodista Luis Majul en La Nación+. En el medio ultramacrista, golpeó la mesa y abandonó la entrevista en plena transmisión en vivo.

Quién es la ex esposa de Alfredo Casero

Alfredo Casero estuvo casado con Marisa Gabriela Rogel. Con la artista plástica tuvo a la actriz y cantante Minerva Casero, en 1999 y tiempo después se separó. Pero antes tuvo a Guillermina Casero, nacida en 1985; y también al actor Nazareno Casero, que nació en 1986. Estos dos últimos hijos fueron producto de una relación de la que poco se conoce.