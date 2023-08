El angustiante momento que atraviesa Fer Dente: "Es difícil"

El conductor se sinceró sobre el complicado momento que enfrenta a nivel personal y agradeció el apoyo de sus miles de seguidores.

En medio del éxito de Noche al Dente (América TV), Fer Dente contó el complicado momento que atraviesa. El conductor abrió su corazón y reveló con lujo de detalles cómo es la angustiante situación que le toca vivir.

Interceptado por el móvil de LAM, el conductor habló a fondo de su situación amorosa y reveló que se encuentra separado después de varios años en pareja e incluso tras haberse comprometido. "Nos pasó la vida. No se murió nadie", empezó por decir Dente para quitarle dramatismo al tema.

Luego, añadió: "El amor es un misterio. Y no me pasó nada que no le haya pasado a cualquiera. Cuando una relación termina, a veces uno cree que hay una palabra o un momento exacto para describir qué es lo que pasó. Y a veces no es así. En este caso no es así". Dente estaba en pareja con el bailarín Nicolás Di Pace, con quien incluso trabajó en conjunto durante mucho tiempo. Pero parece que el amor no perduró.

En este marco, explicó: "Fue una relación hermosa de casi tres años y medio, con un persona increíble, compañerazo. Una hermosa persona no solo por fuera, sino también por dentro. Con él construimos un montón de cosas". Sin embargo, también recalcó a causa de "la vida, los crecimientos personales, encuentros y desencuentros", fueron los que llevaron a la separación.

"Hay un momento en que las cosas dejan de funcionar. Por ahora no nos elegimos más como pareja", explicó. Por último, Dente decidió hablar del tema en su programa y agradeció el apoyo de la gente. "Es un momento difícil. Pero estamos bien y la vida sigue", sentenció el actor y bailarín.

Sabrina Rojas sedujo en vivo a Fer Dente y se picó todo en América TV: "No sé cómo"

Fer Dente quedó completamente descolocado al aire en América TV. Durante la noche del pasado lunes 5 de junio, en La Noche Al Dente, Sabrina Rojas lo apuró con un halago y el presentador vivió un momento acalorado.

Actualmente, el referente de comedia lidera el prime time nocturno en América TV con su programa que se destaca por ser un programa musical y de entrevistas. Precisamente, en la noche de ayer, no supo dónde meterse luego de que la actriz y modelo lo llenara de elogios.

Apenas ingresó la invitada, el conductor hizo referencia a la belleza física de Rojas. Sin embargo, la actriz replicó con rapidez y también halagó a Dente al asegurar que "personalmente es una bomba". Atónito, Dente no contuvo la emoción y se acercó a una cámara para hacer un primer plano y hablar de forma "íntima" con el público.

"Yo no sé como seguir con el programa después de lo que dijo esta mujer, ¿ustedes escucharon?", lanzó Dente de forma humorística. Luego volvió a acercarse a la invitada y continuó con el programa en una noche que marcó cerca de 3 puntos de rating.