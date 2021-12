El adiós de LAM de El Trece: revelan a qué canal se iría el programa

De manera sorpresiva, LAM se despide de El Trece tras el anuncio de Ángel de Brito. Y en las últimas horas, trascendió a qué canal se iría el exitoso ciclo de TV.

La partida de LAM (Los Ángeles de la Mañana) de El Trece fue una de las noticias más sorpresivas sobre el final de 2021 en la televisión argentina. Sin embargo, la novedad más llamativa no sería el cierre del programa de Ángel de Brito sino que el mismo seguiría al aire, aunque en otro canal abierto, por lo que sería considerado una verdadera traición.

El alejamiento inicial de Maite Peñoñori probablemente rumbo a Intrusos (América TV) desató una ola de rumores mediáticos que dieron la vuelta en la farándula argentina. Además, existen trascendidos acerca del futuro inmediato del resto de las integrantes del ciclo: Yanina Latorre, Mariana Brey, Cinthia Fernández, Pía Shaw y Andrea Taboada.

LAM traicionó a El Trece: a qué canal iría el programa

Si bien se trata todavía solamente de versiones y no de algo oficial, en las últimas horas crecieron los comentarios acerca de que el programa de televisión de Ángel de Brito seguiría nada menos que en Telefe, aunque con otro nombre y con un formato diferente también. De hecho, la propia Latorre reconoció en su ciclo Polino auténtico, con Marcelo Polino, por radio Mitre (AM 790): "Ya arreglé con De Brito de palabra, estoy adentro en lo que se viene... Yo voy con Ángel a donde sea".

No obstante, la panelista no quiso aportar demasiada información adicional al respecto porque el acuerdo formal y el contrato oficial aún no están concluidos de cara a un picante 2022. Si bien "Angelito" y "Yani" estarían a punto de quedar confirmados, es incierto el panorama laboral del resto de las panelistas, lo cual habría desatado el fastidio de Cinthia Fernández por no tener garantizada su participación en el nuevo proyecto.

Ángel de Brito confirmó el final de LAM por El Trece: "Vacaciones"

Aún al mando del producto hasta el desenlace de la temporada, quien también fue jurado en este 2021 en ShowMatch La Academia (El Trece) corroboró que los trascendidos acerca del fin de ciclo eran verdaderos: "Es cierto, LAM termina el 31 de diciembre. Mucha gente está sorprendida, pero es verdad. Obviamente hablé con Adrián Suar y con Pablo Codevilla, les quiero agradecer por todos estos años en los que el canal confió en mí y en el programa. Ellos fueron muy generosos".

El periodista de 45 años continuó: "Es una decisión personal, mía, terminar el ciclo acá. Me voy a ir de vacaciones. Hace 15 años que trabajo de corrido, muchas de ustedes son testigos de eso... Fueron muchos programas a la vez, cuando no era de mañana era a la noche".

"Fueron muchos años en el jurado de Showmatch, en el Bailando, en el Cantando, así que decidí hacer un parate, tomarme vacaciones y ver qué pasa luego. Quiero agradecer a las 75 ´angelitas´ que pasaron por acá, fueron 1500 programas, cinco temporadas, tuvimos mucha competencia buena siempre... Es algo único porque nos vamos haciendo un éxito y estamos muy orgullosos de este programa", sentenció.

LAM se fue de El Trece... ¿A Telefe?

Maite Peñoñori se fue llorando de LAM: "Me costó mucho"

La joven panelista hizo su anuncio más difícil al aire y aseveró: “Me costó mucho tomar esta decisión. Este programa para mí fue todo, en especial el lugar en el que crecí". Y, de paso, elogió a De Brito: "Me diste mucho espacio... Sé que no todos los conductores son así de generosos, pero vos sí lo sos”.

“Uno de mis primeros móviles fue por lo de José López. Estábamos en el convento y cuando terminó el programa tenía un mensaje tuyo. Primero me asusté, pero al final me escribías para felicitarme por el laburo. Siempre fuiste muy generoso”, siguió con sus sentidas palabras para el conductor, aunque también aclaró que “sentía que tenía que cerrar un ciclo".

Por último, Peñoñori señaló: “Quiero agradecerles a las chicas, que son excelentes compañeras. De todas aprendí un montón. La pasé súper bien. A veces da la impresión de que en este programa nos matamos, pero es un equipo humano hermoso. De todas me llevo algo bueno, de vos Ángel también, y de la producción”.