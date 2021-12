Despedida: Ángel de Brito confirmó el final de Los Ángeles de la Mañana

El conductor de televisión reveló que su programa ya no saldrá al aire el año que viene.

Ángel de Brito reveló que Los Ángeles de la Mañana ya no estará al aire el año que viene y dio a conocer los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión. En su cuenta de Twitter, el periodista se explayó sobre el abrupto final del ciclo de chimentos.

"Es cierto, LAM termina el 31 de diciembre, mucha gente está sorprendida, pero es verdad. Obviamente hablé con Adrián Suar y con Pablo Codevilla, les quiero agradecer por todos estos años en los que el canal confió en mí y en el programa", comenzó de Brito.

El conductor siguió en alusión a los años de su vida durante los que llevó adelante LAM: "Ellos fueron muy generosos pero es una decisión personal, mía, terminar el ciclo acá. Me voy a ir de vacaciones. Hace 15 años que trabajo de corrido, muchas de ustedes son testigos de eso. Fueron muchos programas a la vez, cuando no era de mañana era a la noche".

"Fueron muchos años en el jurado de Showmatch, en el Bailando, en el Cantando, así que decidí hacer un parate, tomarme vacaciones y ver qué pasa luego. Quiero agradecer a las 75 angelitas que pasaron por acá, fueron 1500 programas, cinco temporadas, tuvimos mucha competencia buena siempre, es algo único porque nos vamos haciendo un éxito y estamos muy orgullosos de este programa", cerró el jurado de Showmatch: La Academia.

La despedida de Maite Peñoñori de LAM

"Me costó un montón tomar esta decisión. Fue el programa en el que crecí, en el que me fuiste dando un montón de espacios porque no todos los conductores son así de generosos. Sentía que tenía que cerrar un ciclo", expresó la panelista Maite Peñoñori, quien será parte de Intrusos próximamente.

"Este programa tiene algo muy fresco, muy espontáneo, las cosas van sucediendo y me divertí un montón. Me pasó de todo al aire: me caí, me quiso levantar el Polaco, me puteó Pampita", continuó la periodista y agregó: "No puedo creer, hicieron hablar a toda mi familia. A mí me costó un montón tomar la decisión porque significa mucho más que un trabajo para mí este programa. Me encanta que sea de esta manera y basta, no voy a seguir llorando. Lo pasé súper bien. Sé que no todos los conductores son así de generosos, pero vos sí lo sos. Fui creciendo y sentí que tenía que cerrar un ciclo".