El Trece, en crisis: Andy Kusnetzoff aplastó a Juana Viale en el rating

PH Podemos Hablar, con Andy Kusnetzoff por Telefe, aplastó en el rating a Juana Viale con La Noche de Mirtha. La crisis de El Trece no tiene fin.

La crisis de El Trece sobre el final de 2021 parece no tener final y PH Podemos Hablar (Telefe) volvió a asestarle un durísimo golpe en cuanto al rating en la televisión. Durante el prime time del sábado 11 de diciembre, el programa que conduce Andy Kusnetzoff aplastó a La Noche de Mirtha Legrand, que comanda Juana Viale.

Por un lado, el producto del periodista, actor y productor de 51 años tuvo como invitados en el estudio del canal al exfutbolista Maximiliano “Chanchi” Estévez, la cantante Sandra Mihanovich, el artista Ignacio Matías Spallatti "Ecko", el locutor e influencer Lizardo Ponce y la actriz Bárbara "Barbie" Vélez.

Por su parte, "Juanita" contó en su "Mesaza", en el piso de la señal del Grupo Clarín, con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni, el periodista Guillermo "Willy" Kohan, el joven empresario y escritor Mateo Salvatto, la comunicadora Sandra Borghi y la exmodelo y diseñadora Teresa Calandra.

En el cierre del sábado 11 de diciembre de 2021, PH Podemos Hablar (Telefe) dominó a su principal rival por la audiencia -como durante casi toda la temporada- y alcanzó un pico de 9.6 puntos contra el techo de 6.6 de La Noche de Mirtha (El Trece). Además, el promedio arrojó otra victoria contundente del canal de las tres pelotitas: 9 a 6.

Almorzando con Mirtha Legrand: quiénes son los invitados

Para este domingo 12 de diciembre al mediodía, la nieta de la diva de 94 años contará en el estudio de El Trece con la presencia de los músicos Alejandro Lerner y Carlos "Charly" Alberti, y de las actrices María Eugenia Tobal y Mercedes Funes. Además, sobre el final del programa, "Juanita" contará con el cierre musical a cargo del propio Lerner.

Mirtha Legrand, en su peor momento: "Aterrada"

"La Chiqui" asistió a la fiesta privada de la revista Gente, en el marco de la selección de "los personajes del año", y brindó una entrevista en la que habló de su regreso a la televisión luego de que su nieta la reemplazara por la pandemia de coronavirus. “Muchas gracias por el cariño, quiero que sepan que estuve 300 días sin salir de mi casa", afirmó la histórica conductora sentada al lado de otra estrella de la pantalla chica nacional como Moria Casán.

"Vuelvo el 18 (de diciembre de 2021), vuelvo a hacer las noches de Mirtha, pero estoy aterrada porque no me acuerdo cómo se hace el programa”, dijo la santafesina ante un auditorio que no se esperaba dicha reacción, por lo que el último envío del año se trataría de un resumen con "lo mejor de la temporada".