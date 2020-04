En medio del debate por una supuesta liberación masiva de presos, Eduardo Feinmann discutió con el panelista de su programa en A24 Gabriel Iezzi y encendió la polémica entre ambos. Cuando el conductor empezó a tratar el tema con desconocimiento, el abogado lo cruzó con dureza.

"Hablo con información, ustedes compran audios. Le hacen el juego a los delincuentes pasando esos audios", disparó el abogado. En ese momento, Feinmann quiso dar un golpe bajo y pidió: "Mirá a la cámara aquella y explicale a la madre de una nena que violaron, explicale esto mismo. A uno que estos hijos de puta les haya matado un hijo. Explicale el tratado, el acuerdo".

"Primero, no hago politiquería barata. ¿Va a haber una mesa de diálogo? Si. ¿Van a analizar la situación? Si. ¿Van a salir 1200 presos? No lo se. No se que va a pasar", aseguró Iezzi.

El conductor se enfureció por el término "politiquería barata" y por no afirmar lo que él quería, así que lo interrumpió. "¿Estoy hablando yo o estas hablando vos?", cerró el periodista.