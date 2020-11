Eduardo Feinmann se encontraba al mando del Noticiero de A24 cuando se dio la insólita situación. No es la primera vez que el conductor se muestra enojado por las fallas del canal y que despotrica en contra de su propia producción. En esta ocasión, la entrevista se dio junto al Vicejefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, tras el fallido operativo en el velorio de Diego Armando Maradona.

Ante la consulta, el conductor expresó: "¿Cómo les cayó esto? Porque los acusan de represores...". Santilli no tuvo problemas en contestar pero el audio no salió al aire y las molestias comenzaron a crecer. "No lo escucho, no lo escucho... No escucho el audio. Pero a ver... ¡No podemos tener un audio ni siquiera de nuestro propio móvil! ¿Cómo puede ser?", expresó indignado.

A su vez, mostrando toda su bronca contra la producción, destacó que es algo que no le pasa a nadie más en el canal. "Me lo hacen a propósito, en serio. Mirá que veo todo el día América. No le pasa a nadie, eh. ¡Qué bárbaro! No le pasa a Maxi, a Mauro Viale, a Jony... No le pasa al conductor de la mañana, sólo a mí. Y después viene el conductor de la noche y tampoco le pasa, a mí sí. Qué bárbaro", disparó fuertemente.

De todas formas, tras varios intentos y quejas, el audio volvió y Santilli preguntó si lo escuchaban. "Sí, lo escucho, ¿usted me escucha a mí?". Y ante la respuesta positiva del vicejefe, dijo cansado: "Okey, okey". La nota continuó sin inconvenientes y el suceso se terminó olvidando a pesar de que la molestia del conductor se mantuvo presente.