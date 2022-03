Edith Hermida habló de su muerte y preocupó a Beto Casella: "Estás loca"

La popular panelista de Bendita TV soltó un inesperado comentario sobre su muerte que despertó preocupación en el equipo. Con humor, Edith Hermida pidió naturalizar dicho momento del ciclo de la vida.

Bendita TV vivió un momento de tensión al aire cuando Edith Hermida lanzó una inesperada revelación sobre su muerte, que preocupó a Beto Casella. La histórica panelista llamó a naturalizar la muerte y habló de cómo le gustaría estar en su ataúd, llegado el momento de su partida del plano físico. "Practico la posición", afirmó, ante la mirada atónita de sus compañeros.

Todo comenzó con un informe de archivo sobre la popular mujer reconocida como "la señora de los velorios" ya que tiene por costumbre asistir a todas las ceremonias de luto de los famosos. En este marco, Beto Casella habló del tema y les preguntó a sus panelistas -en clave humorística- si les gustaría que esta persona asistiese a sus entierros.

Quien reveló una extraña práctica derivada de la pregunta fue Edith Hermida, histórica panelista del ciclo, quien reconoció que piensa mucho en su muerte e incluso ensaya cómo le gustaría verse en el ataud. “A mi me gusta saber de qué muere la gente”, sostuvo la panelista, dando a entender que practicaba para su muerte y despertando el interés de sus colegas. “¿Ustedes no practican?”, agregó, logrando que Casella soltase un seco: “vos estás loca. ¿Practicás el último descanso?”.

“Sí, claro, en la cama. A mi me gusta hablar de la muerte. Yo practico cuando estoy en la cama cómo es quedarte así para siempre. No me meto en un cajón, pero practico cómo es la posición", sostuvo Edith. Y agregó: “yo pregunto. Hay que hablar de la muerte. Como los nacimientos. Yo lo naturalizo. Todos vamos a morir. Chicos, va a pasar y uno se tiene que preparar para esas cosas, para ese momento".

Beto Casella se cruzó con Edith Hermida en Bendita TV: "la guita"

Beto Casella es uno de los principales detractores del formato MasterChef Celebrity por la falta de espontaneidad en el show. Y la reciente eliminación del periodista de Policiales Paulo Kablan, quien dejó el certamen en instancias cada vez más decisivas, desató un fuerte cruce de opiniones entre el conductor y Edith Hermida, panelista estrella de Bendita TV.

A lo largo de la competencia Kablan se transformó en uno de los participantes más queridos por los televidentes, y esto ameritó una tajante reflexión de Casella en torno a su despedida del reality. Terminado el informe y de vuelta en el estudio, el conductor opinó: "Salvo que necesites mucho la guita, salir de un reality que incluye famosos es bueno para la salud, es bueno para todo, vas a estar de mejor humor porque debés llorar a la noche mientras dormís".

Quien salió rápidamente al cruce fue Edith Hermida, para nada de acuerdo con la posición de Beto. "Ustedes porque no son fáciles de emocionarse, el tipo vive con la emoción a flor de piel: es lindo ver una persona así", sostuvo la panelista, poniéndose del lado de Kablan, respetado periodista que se animó al desafío gastronómico.

"Lamentablemente, he caído. Fue muy divertido, entretenido. La pasé muy bien. Lo bueno de acá es que te vas con muchos amigos", dijo Paulo Kablan muy emocionado antes de despedirse de MasterChef Celebrity 3. A esta altura del certamen, todos los participantes generaron un gran vínculo entre ellos, motivo por el cual la salida del periodista policial generó tanta conmoción y muchos lloraron al despedirse.