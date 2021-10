Edith Hermida destrozó a Susana Giménez en vivo: "Es peligrosamente bruta y ridícula"

Edith Hermida destrozó a Susana Giménez después de que la diva desinformara sobre las vacunas contra el coronavirus.

Susana Giménez fue una de las figuras públicas que más controversias generó por sus dichos durante la pandemia del coronavirus. La diva, que pasó toda la pandemia en Uruguay, se mostró despectiva hacia Argentina, se quejó de las vacunas que habían llegado al país y aseguró que “se había hecho uruguaya”. Edith Hermida, panelista de Bendita TV, la destrozó por sus dichos y dijo que es “una bruta”.

“Hay frases que tiene que cuidarse de decir porque en el contexto queda mal, como esta frase de ‘por suerte me hice uruguaya’, porque es una de las divas argentinas”, opinó uno de los panelistas. “Yo me pregunto si no tienen ningún costo todas estas cosas que dice, si la gente la sigue queriendo o si sigue siendo la figura más carismática de Argentina, o si la siguen bancando a pesar de las cosas que dice”, agregó Edith Hermida.

“Ella por ejemplo dice: ‘Yo sentía que no me podía contagiar porque yo tengo la Pfizer. Eso es equivocado 100%, no tiene nada que ver. O sea, es bruta. Es peligrosamente bruta Susana”, sentenció la panelista. “Todo lo que dice es antipático”, añadió.

“A mí me gustaría escuchar a la gente que es seguidora de Susana, que la sigue y que la quiere, qué opinan de estas declaraciones y si sienten empatía. Yo la veo y perdón, pero me da bronca las cosas que dice. Yo la escucho y digo, ¿cómo puede decir estas cosas?”, me parece gagá o ridícula”, cerró Edith.

La controversia de Susana Giménez por sus dichos sobre la pandemia

Susana fue entrevistada por el periodista cubano Isamel Cala y le contó cómo la había pasado durante la pandemia del coronavirus. “Sufrí muchísimo con el COVID. Me decían: ‘Vos no te vas a morir porque tenés una Pfizer’. Menos mal que vine acá para dármela”, comenzó.

“Creo que Dios me castigó porque yo decía: ‘¡Nunca me voy a contagiar yo!’. Fue culpa mía, porque cuando yo llegué entró a casa nueva gente para trabajar y yo las hice hisopar a todas, pero no las hice vacunar. Fue mi error. Y una no estaba vacunada y se contagió”, prosiguió. En un momento, el periodista le dijo que, según la información que le había llegado, ella era una de las divas más importantes de la Argentina y también una de las más millonarias, a lo que Susana contestó: “No digas eso, mirá si te escucha la AFIP de la Argentina. Por suerte me hice uruguaya”.