Dramático video de Cristian U: cargó a su padre hasta el hospital y murió

Sin ayuda del personal médico, Cristian U publicó un desolador video del momento en que llevó en brazos a su padre hasta el hospital donde luego murió. El triste momento que vivió el ex participante de Gran Hermano.

Cristian U, ex participante de Gran Hermano, publicó en su cuenta de Instagram un video sobre el durísimo momento que vivió el pasado domingo 3 de octubre a la madrugada: tuvo que trasladar a su papá en auto hasta el hospital sin la ayuda del personal médico porque la ambulancia no había llegado a tiempo. Lamentablemente, y tras la dramática movilización, se murió.

De acuerdo a lo que trascendió, el padre de Cristian U sufrió una convulsión y como la ayuda médica no pudo llegar a tiempo, el propio mediático lo llevó en su auto hasta el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, ubicado en La Boca. El hombre no pudo ser asistido a tiempo: todos los intentos por revivirlo no funcionaron y falleció en el acto.

“Que todo el mundo mire. Estoy levantando a mi viejo muerto del auto. Nadie vino, loco”, dice Cristian U al principio del video, mientras acomodaba a su papá en una camilla en la puerta del hospital. En su Instagram, hizo una publicación en donde escribió: “Anoche a la 01:30 am, mi viejito empezó a convulsionar, su pareja llamó al 911 y al 107 (SAME) e inmediatamente me llamó a mí, tardé en llegar 10 minutos, ya estaba la policía y la misma también llamaba al SAME”.

Cristian U participó de Gran Hermano en 2011.

“Desde el primer llamado al SAME hasta que tomé la decisión de cargármelo en brazos pasaron 20 min, hasta que bajé, lo puse en el auto y lo llevé al Sanatorio (Argerich) pasó media hora, y cuando estaba llegando recién salía la ambulancia”, continuó Cristian. “Llegamos a los gritos con mi hermano y el poco personal que había, no hacían nada, solo nos dieron una camilla, lo tuvimos que bajar nosotros y entrarlo al sanatorio. En la puerta había 3 ambulancias paradas y médicos al lado de ellas, sentí querer matar a todo el mundo, luego de eso sale un médico y me dice: ‘Le pusimos los electro y casi lo recuperamos, pero se fue, lo siento mucho’”, relató.

El escándalo con la novia de Cristian U, Antonella Delmonte

En abril de este año salió a la luz que la novia de Cristian U habría recibido la vacuna contra el coronavirus de forma irregular. En su defensa, él explicó que la culpa no la tienen las personas que lograron vacunarse antes sin tener factores de riesgo realmente sino de quienes lo controlan. “La culpa no es de ella, sino de los que le firmaron las planillas. En sí es de todos, pero ella es el eslabón. Se debería hacer una investigación para saber quiénes son los responsables y si cae Antonella que caigan todos los que están detrás, incluso, los que firmaron las planillas, porque no es solo ella la culpable”, expresó.

En las redes, tanto Antonella como el resto de las personas que hicieron esto fueron tremendamente criticadas. En este sentido, opinó que su novia no fue el único caso, sino que por publicarlo en Internet la descubrieron y la agredieron. “No es la única, hay más Antonellas. Así como ella debe haber muchas otras que se habrán vacunado, pero es la única que cometió la burrada de subir la story en su Instagram. Yo no sé qué fue lo que la llevó a hacer esa tontera, quizás la edad, aunque con 24 años no es tan chica; pudo haber sido el impulso y la posibilidad de vacunarse, y pensó que no pasaba nada. No tuvo la lucidez de pensar que había un abuelo que la necesitaba”.