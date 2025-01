Dolor en la televisión: murió una histórica figura de CQC.

La televisión se encuentra de luto por la dolorosa noticia que se confirmó en las últimas horas. Una histórica figura de CQC falleció este domingo 26 de enero y muchas figuras del espectáculo manifestaron su tristeza en redes sociales por esta noticia.

Se trata de Alfred Oliveri el famoso productor y director de cine documental, que brilló como notero de CQC durante varios años. El reconocido comunicador falleció a los 55 años y la noticia fue confirmada por su pareja, Prashanti Paz, a través de sus redes sociales. "Descansa en paz mi amor. Te amo para toda la eternidad", escribió la mujer en sus redes sociales.

Aunque si bien los motivos de la muerte aún no se confirmaron, ya que la familia y amigos prefieren mantener un perfil bajo al respecto. Oliveri empezó su carrera en la televisión, donde formó parte de diversos ciclos como CQC, La TV ataca, Teleshow y Music 21, además de conducir programas como Rebelde sin pausa. Luego, viró su carrera hacia el cine documental donde también tuvo varias producciones destacadas.

En redes sociales, la noticia no tardó en volverse viral y muchas figuras del espectáculo le dedicaron sentidos mensajes. "Se nos fue Alfredito Oliveri. Siempre riendo, siempre buscando, siempre inyectando positividad. Un hombre de la cultura rock. Protagonista de la noche porteña en los agitados 90’. Quienes lo conocimos lo vamos a extrañar. Todo el amor para sus amigxs y familiares", escribió Fito Páez. Cecilia Roth también le dedicó unas sentidas palabras: "No puedo no pensarte tan vivo y tan gracioso como siempre. Brillante".

También de despidió Germán Martitegui: "Tu luz nos tocó a todos. Gracias". Y Juanse, líder de los Ratones Paranoicos: "Adiós, Alfred. Que el cielo te reciba. QPD". Sin dudas, se trata de una muerte que golpea de lleno al mundo del espectáculo.

Volvió CQC con Andy Kusnetzoff y causó furor en la televisión: "Treinta años después"

Andy Kusnetzoff emocionó a todos los seguidores de CQC al publicar una foto que dio mucho qué hablar. Treinta años después del estreno del histórico ciclo en la televisión argentina, donde el conductor dio sus primeros pasos televisivos, Kusnetzoff volvió a mostrarse con el emblemático traje del programa y aumentó las expectativas por el regreso de CQC.

Aunque si bien en su momento el programa cosechó un gran éxito en la televisión argentina, y se mantuvo por más de 20 años en vivo, en 2014 se trasmitió por última vez y todos sus integrantes encararon diferentes caminos profesionales. Y aunque en varias ocasiones ellos mismos hablaron del gran proyecto que fue el programa, nunca se volvió a medir al aire. Sin embargo, Kusnetzoff decidió revivir la llama del fanatismo y entusiasmó a sus seguidores con una particular publicación en redes sociales.

"Treinta años después, con el mismo traje, esta vez le puse las banderitas de España y la Argentina", dijo Kusnetzoff en el video que publicó a su cuenta de Instagram. En el mismo se lo ve frente al espejo luciendo su traje pero esta vez para la edición de CQC de España, ciclo en el que estuvo como invitado para grabar ciertos segmentos. Muy emocionado por este desafío, que lo ayudó a rememorar épocas pasadas, Andy volvió a mostrarse muy agradecido con el formato.

En este marco, sumó: "Fue emocionante. Conecté con mi yo del pasado, pero adaptado a este que soy hoy. No fui a competir, solo a disfrutar". Por último, sentenció: "Todo cambió, pero la esencia sigue igual: conectar. Con el humor, con las personas. Conectar, resolver, improvisar". Por el momento, este rol se limitó solamente a la edición española, que se trasmite por Telecinco, y no hay certezas que indiquen que el programa volverá a la grilla argentina de contenidos en la pantalla chica.