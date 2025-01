Le sueltan la mano: se confirmó quién reemplazará a Carmen Barbieri en El Trece.

Carmen Barbieri atraviesa un complicado momento a nivel laboral. A poco menos de un año de haber iniciado con su ciclo Mañanísima en la pantalla de El Trece, tras varios años en Ciudad Magazine, la conductora recibió la fuerte noticia de que el ciclo iba a ser levantado. Así las cosas, se conoció quién será su reemplazo.

Hace tan solo unos días atrás, en medio de las vacaciones de la conductora, se conoció que El Trece tuvo "una reunión de emergencia" donde definieron finalmente levantar Mañanísima. Esta noticia tomó desprevenida a Barbieri en medio de sus vacaciones, pero ahora, para sumar a las sorpresas, se conoció quién reemplazará a la conductora.

En primera instancia, Laura Ubfal contó por qué el canal tomó la abrupta decisión: "Quieren hacer algo más periodístico. Por eso, decidieron rescindirle el contrato a Carmen consensuado". Esto se dio luego de que el programa no diera los resultados esperados en cuanto al rating, motivo por el que decidieron hacer una nueva "apuesta".

Finalmente, Ángel de Brito contó en sus redes sociales quién será el reemplazo de la conductora en el ciclo. "El 31 de enero termina Carmen en El Trece. Se levanta el programa en medio de un escándalo", empezó por informar el periodista. Luego, sentenció: "María Belén Ludueña ocupará su lugar".

Conmoción en la televisión por lo que contó Fede Bal de Carmen Barbieri: "No hay mucho más que hacer"

Fede Bal abrió su corazón y contó el particular momento personal que atraviesa y cómo esto afecta a su mamá, Carmen Barbieri. El famoso actor y conductor se refirió a la cantidad de polémicas en las que estuvo envuelto en el último tiempo y relató cómo le terminaron afectando. Incluso, reveló la decisión que tomó al respecto.

En una entrevista que brindó con Pronto, Bal contó cómo le afectó el último escándalo en el que estuvo envuelto donde salió a la luz que le había sido infiel a su novia, Sofía Aldrey. A partir de ese momento, el actor optó por un perfil más bajo, alejado de los escándalos, y llamó mucho la atención. Por este motivo, en esta entrevista contó a qué se debió esta iniciativa: "Yo ya no hablo más. Hace un tiempo ya que no hablo de cosas que no tengan que ver con mi trabajo o cuestiones que le interesen a la gente para poder comprar una entrada o verme en un programa. Estoy en un momento de mi vida en el que bajé un poco esa exposición. Creo que es total responsabilidad mía mantener en privado mi vida íntima".

Así, siguió: "Empecé a entender que me llegan propuestas lindas y materializo cosas importantes cuando me bajo un poco del spotlight, del chimento y de tanto conflicto. Porque, además, no soy un chabón conflictivo. Sí fui un chabón soltero y reconozco que me gusta ponerme de novio y estar con mujeres del ambiente. Fue difícil mi vida y hacía las cosas mal porque no me separaba a tiempo. Ahora creo que me ordené". Además, se refirió a cómo estas peleas públicas afectaban a su mamá, Carmen Barbieri: "Sufría ver a mi vieja enojada, que entre un juicio o tener que salir a dar explicaciones por cosas que dijo mi mamá".

Bal explicó que muchas veces se le iba de las manos la sobreexposición y que, por más que le pedía a su mamá que no se meta, no podía controlar su accionar ni sus dichos públicos. Por este motivo, tuvo que trabajar a nivel personal en qué cosas se involucraba y cuáles no, y también gestionar cuánto le afectaban. "Ahora estoy en una pausa con la terapia pero sí, lo hablé mucho. Lo hablé, lo trabajé y entendí. No hay mucho más que hacer. No la pude cambiar", lanzó.

Por último, Fede Bal sentenció sobre el vínculo con su mamá: "Está más tranquila, es verdad, pero yo también estoy más tranquilo y eso trae menos conflictos. Pero siempre es como una bola y una cosa lleva a la otra. Sí, todo el tiempo". Por último cerró: "Ella vive en Belgrano y yo en Maschwitz pero sí, nos vemos. Todo el tiempo compartimos aunque me gustaría más. Tengo muchos viajes por el mundo y ella trabaja mucho porque tiene dos programas de tele. Pero buscamos espacios para vernos".