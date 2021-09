Doctor Milagro: Taner Ölmez enloqueció a sus fans argentinos con una inesperada noticia

Taner Ölmez, el actor de Doctor Milagro, conversó con Vero Lozano sobre la posibilidad de venir a Argentina.

Taner Ölmez, la estrella de Doctor Milagro, la exitosa novela turca de Telefe, conversó con Vero Lozano en Cortá por Lozano sobre su tránsito actoral en la serie, lo complejo que fue darle vida a un personaje con autismo y sus ganas de conocer Argentina, uno de los países que más fanáticos del programa acumula.



La charla estuvo coordinada por una traductora. Por un lado, estaba Vero en su estudio de grabación, y del otro lado de la pantalla y del globo terráqueo, el protagonista de Doctor Milagro, en vivo y en directo desde el sur de Turquía, lugar que eligió para vacacionar. Cuando contó que estaba cerca del Mediterráneo en ese mismo instante, reveló que era un secreto: nadie sabía que él estaba allí.

Y aunque no sabe hablar español, Taner Ölmez dijo que le encantaría viajar a Argentina y de paso probar el asado. “Me da curiosidad, quiero ir a la Argentina y probar su carne. ¡Me encanta la carne!”, expresó. Vicky Xipolitakis, que estaba ahì presente, le dijo en turco: “Doctor Ali, te quiero mucho”, mientras hacía un gesto de corazón con las manos para después estallar de felicidad cuando él se lo devolvió.

“Un placer conocerte personalmente. Sos muy lindo”, le dijo Lozano. “No sé si tenés noción de lo que pasa aquí en la Argentina con tu personaje, con el Doctor Milagro. Has entrado en las casas de todos y todas las argentinas aquí”, le dijo la conductora, a lo que él respondió que por las redes sociales le llegan muchos comentarios de sus fanáticos de Argentina, por lo que es consciente del furor que se generó en el país.

¿Cómo se preparó Taner Ölmez para interpretar a Ali en el Doctor Milagro?

Cuando le llegó el guión a Taner Ölmez para actuar en Doctor Milagro, no pudo negarse ante una propuesta tan especial. “Me pareció un guión diferente, no muy común. Me puso muy contento que en mi país se haga un proyecto así, y como actor, me pareció que no podía dejar de hacerlo”, relató. “Sobre todo para visibilizar lo que le ocurre a tu personaje Ali en relación al Asperger, que está dentro del espectro del autismo. ¿Tuviste que informarte con médicos o con chicos que estaban transitando la misma situación?”, le preguntó Vero.

“Trabajé mucho individualmente y grupalmente con doctores, con pacientes, durante muchísimas horas”, afirmó él. Después, le preguntaron cómo fue actuar la escena en donde muere Adil, uno de los personajes más centrales de la serie. “La verdad, una escena súper difícil. Yo lloré mucho solamente cuando tuve que leer esa escena en el guión y después interpretarla fue todavía más difícil”, contó.

Sobre el desafío actoral de interpretar a Ali, Taner explicó que fue un trabajo muy arduo, ya que si lo hacía mal, corría el riesgo de lastimar a mucha gente con autismo. “Fue un personaje muy especial y un trabajo muy especial, porque cuando empecé a actuarlo me di cuenta de que traía muchas dificultades, pero después me di cuenta de una dificultad todavía mayor: la de no poder equivocarme. Sabía que si me equivocaba podía romperle el corazón a muchas personas que estaban muy pendientes, entonces fue siempre un trabajo hecho con mucha verdad”, expuso el protagonista de Doctor Milagro.

“Interpretarlo fue un proceso muy doloroso y muy satisfactorio. Trabajé durante tres meses todos los días antes de empezar a grabar y durante el proceso no dejé de conectarme con ese personaje”, prosiguió. Además, contó que este trabajo le trajo muchas alegrías personales. Apenas al día siguiente de la emisión del primer capítulo, un hombre se le acercó y le dijo que tenía una hija autista y que estaba muy conmovido porque por fin una novela de su país visibilizara el tema en televisión.