No es la primera vez que Diego Leuco apunta fuertemente contra la actual vicepresidenta y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Cada vez que puede, el periodista de El Trece deja en claro su postura y golpea con fuertes denuncias y acusaciones a la dirigente del kirchnerismo. Esta vez, durante su editorial en Ya Somos Grandes, optó por culpabilizarla de todos los problemas que ocurren en el país.

Dejando atrás el cepo al dólar y la gran crisis económica, el conductor ultramacrista dejó en claro que "la gran desconfianza pasa por Cristina". Y agregó: "Es una crisis total de confianza. Y es lógico. No se le puede aplicar lógica y sentido común a un gobierno manejado por Cristina Fernández. No tenemos ni una pista de cómo es la política económica de Argentina. Acá está Cristina y ese es el principal factor de desconfianza. Ella y todo lo que ella representa. Lo que su presencia provoca a nivel político, social, económico e institucional".

Al mismo tiempo, el periodista expresó que es la encargada de dictaminar la agenda y manifestó: "Ella es Vicentín, ella es la liberación de presos, ella es los Moyano y sus aprietes, ella es la que presiona a la Corte y la que tiene amordazado al Congreso". Y disparó fuertemente contra el máximo mandatario del país: "¿Es sólo Cristina? Por supuesto que no. Alberto Fernández es el ejecutor de todos sus caprichos y Cristina es un emblema mundial de la mentira y el populismo autoritario".

Más allá de esto, no fue el único golpe contra Alberto Fernández. También criticó sus formas y su accionar ante las distintas medidas que se toman desde el Gobierno Nacional. "Se enoja off the record, con las cámaras apagadas y después no hace nada. Muchas veces sale a bancar y a hacerse cargo de las posiciones más radicales y salvajes del cristinismo más duro. No es un moderado engañado, es el instrumento de ejecución de Cristina. Y mientras eso no cambie, la desconfianza estará instalada indeleble en la economía", tiró insólitamente.

Leuco contra Nación

El periodista macrista se refirió al asesinato del policía en Palermo y dejó en claro que tienen que tener todas las herramientas para defenderse ante las distintas situaciones. Además, criticó al Gobierno Nacional: "Dinamitan todos los días el trabajo policial pero no proponen alternativas. Critican a la policía porque sí. Juan Pablo Roldán entregó su vida porque le tenía miedo a la locura de la estigmatización. No quiso tirar porque sabía que si lo hacía, a pesar de tenerlo permitido, se terminaría su carrera ese mismo día. Y lo dijo su familia. No quiso perder su carrera y perdió su vida".

A su vez, Leuco habló por el agente fallecido y contó que "no se sentía respaldado" y otra vez apuntó contra Cristina Fernández: "Es una borrachera de prejuicios ideológicos que llevó al descalabro total del sistema de justicia, ganaron Cristina y Zaffaroni". Por último, opinó que la policía "necesita apoyo institucional" y sentenció: "Manejan una fuerza a la que odian. Odian a la policía y ellos lo saben, por eso no se sienten tranquilos. Y nada bueno puede salir de ahí".