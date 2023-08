Diego Latorre confesó si le perdonaría una infidelidad a Yanina

Diego Latorre se sinceró respecto a si le perdonaría una infidelidad a su esposa, algo que Yanina sí hizo tras el escándalo con Natacha Jaitt.

Diego Latorre sorprendió a todos al revelar si le perdonaría una infidelidad a Yanina, con quien el viernes pasado cumplió 29 años de casado. Con motivo de su aniversario, el comentarista deportivo charló de forma telefónica con LAM y respondió a las preguntas de las angelitas. "Yo no creo en la fidelidad total", lanzó Yanina, tras escuchar las palabras de su esposo.

Pese al escándalo mediático de hace unos años con la infidelidad que se volvió pública de Diego Latorre con Natacha Jaitt, el exfutbolista y Yanina Latorre siguieron juntos. Fiel a su estilo picante, la panelista suele mostrarse muy dura con su esposo, a quien critica abiertamente en la televisión sin ruborizarse. El viernes pasado, la pareja cumplió 29 años de casados, y como Yanina Latorre estuvo conduciendo LAM por las vacaciones de Ángel de Brito, desde el programa se comunicaron con el exfutbolista.

Curiosa, Nazarena Vélez le preguntó a Diego Latorre si sufría de celos, a lo que el comentarista reconoció: "No. A ver, quién va a confesar si alguien le pregunta. Ponele que yo le pregunte a Yanina ‘¿qué estás haciendo?’, ella me va a responder que está jugando al ajedrez". "Eso es verdad. Pero bueno, Diego, son 30 años. Si no apareció nada, o el tipo es un genio, o yo soy buenísima también", sumó divertida Yanina.

"Yo no creo en la fidelidad total, pero siempre digo que –aunque Diego no me crea- yo soy fiel, no por buena sino por comodidad porque no tengo ganas de tener un quilombo más en la vida, nada más que por eso", agregó la panelista. Fue recién entonces que Diego Latorre reveló si le perdonaría una infidelidad a su esposa, tal como ella hizo con el adulterio del exfutbolista con Natacha Jaitt: "Con todo el derecho, puede tener una cosita por ahí. Una aventurilla sí le perdonaría". "¡Gracias, lo anoto!", cerró filosa Yanina Latorre.

Yanina Latorre dijo lo que nadie esperaba sobre Jorge Lanata: "Engrampado"

Yanina Latorre sorprendió con una insólita confesión sobre Jorge Lanata. La panelista brindó una entrevista en donde, fiel a su estilo, hizo varias declaraciones que generaron polémica. Sin embargo, la que más sorprendió fueron sus dichos sobre el famoso periodista.

Invitada a Desayuno Americano, ciclo que conduce Pamela David en América TV, Yanina habló sin filtros de su vida en pareja, qué la enamoran de los hombres y la forma en la que elije vincularse románticamente. Fue entonces cuando reveló que una infidelidad por "un polvo" no le parece motivo para separarse, motivo por el que sí estaría con otro hombre aunque esté casada.

"Si encuentro a un tipo que me calienta sí, pero sería más viva", reveló Latorre ante la consulta de si le sería infiel a Diego Latorre. Ante esto, reveló cuál sería el tipo de hombre por el que podría engañar a su marido: "Me calientan los tipos inteligentes".

Finalmente, y generando la sorpresa de muchos integrantes del programa, Latorre aseguró: "Yo a Lanata me lo hubiera engrampado". La panelista tiene un vínculo muy cercano al periodista hace años e incluso una vez se volvieron virales por darse un beso en vivo. Sin embargo, Latorre dejó en claro que, hasta el momento, nunca le fue infiel a su marido.