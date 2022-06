Día del perro: la tierna historia de amistad entre Betún y Fatiga

Jorge Montenegro, entrenador de perros, habló sobre la historia de amistad que unió a las estrellas caninas de las series Casados con Hijos y Los Simuladores.

Casados con Hijos y Los Simuladores, dos de las series más importantes de Argentina, están unidas por una tierna historia de amistad entre dos hermanos: Betún y Violeta (con la familia Argento se convertiría en Fatiga), los canes actores que brillaron en la televisión.

Fue Jorge Montenegro, entrenador de perros, quien contó la historia de ambos perritos y su llegada a la actuación en diálogo con Antonella Ravinale (Diarioshow) . “Había una perrita bajo el colectivo, una cachorra y la gente quería seguir el recorrido. Entonces me metí abajo y la saqué. De repente me quedé con la perra en brazos y la llamé Pampita. Yo en ese momento estaba muy triste por temas diversos y a partir de la llegada de esta perrita todo empezó a cambiar. Yo tenía que estudiar pero con ella me di cuenta que mi vida no iba a ser en base a esa carrera. Al poco tiempo la dejé y me puse a pasear perros”, contó en la entrevista.

Pampita fue madre de 5 cachorros -Betún, Violeta, Pampito, Julián y Lucas- y quien nació primero fue la única mujer en todo el linaje masculino: "la primera en nacer fue Violeta, la única hembra, y el que más tardó fue Betún, el último que no respiraba y lo salvaron al hacerle rcp. En todas las fotos que tengo, Betún y Violeta, cuando eran cachorros, siempre estuvieron juntos, uno al lado del otro".

Al principio Montenegro se dedicó a pasear perros, pero sería gracias al caracter de Betún que descubrió su verdadera pasión en el trabajo con animales. “Betún nació prematuro y era más lento, por así decirlo. Y aparte era salvaje y rompía de todo, hacía pedazos todos, pero rompía cosas de mi mujer, con quien me había casado hace un año y que conocí por Pampita. Entonces ella me puso un ultimátum para que lo eduque y así empecé a interesarme en el mundo del entrenamiento de perros. Lo loco de esta historia es que los perros más famosos de la televisión fueron con los que aprendí a entrenar perros. Antes no sabía nada”, detalló.

Cómo terminaron Betún y Violeta en la televisión

Por su trabajo como entrenador Montenegro tuvo clientes famosos y uno de ellos fue Alejandro Fiore, quien interpretó a Lamponne en la exitosa ficción argentina Los Simuladores. Tras acercarle a Fiore un guión que escribió, con el can como protagonista de un corto policial, el actor propuso que Betún se integrase a la segunda temporada de la serie de Damián Szifrón. El resto fue historia y Betún pasó a convertirse en una estrella de la televisión.

Del otro lado, Montenegro reveló que la irrupción de Violeta en el medio fue totalmente accidental: “Me llamaron para que Betún esté en Casados con Hijos, pero él estaba filmando Paraíso rojo. Entonces dije que estaba su hermana que está tan entrenada o más. ¡Era mentira, Violeta no hacía nada! Nada que ver uno con el otro”. Por sus características de animal calmo Violeta recibió el nombre de Fatiga en la exitosa sitcom Casados con Hijos, que muy pronto saltará al teatro con el elenco original, pero sin la presencia de Érica Rivas como María Elena Fuseneco.