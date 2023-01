Después del video de Alfa con Camila en la cama, su hija rompió el silencio: "Me pone nerviosa"

Ángeles, la hija de Alfa de Gran Hermano, rompió el silencio y opinó de la presencia de su padre en la casa más famosa del país.

La hija de Walter "Alfa" Santiago rompió el silencio en una charla con Georgina Barbarossa y reveló que no estuvo de acuerdo con la decisión de su padre de ingresar a la casa de Gran Hermano. "A mi papá le encantan las cámaras", contó la joven Ángeles, invitada al ciclo de Telefe para opinar sobre cómo vive Alfa el encierro en el programa más popular de la televisión argentina.

Alfa es uno de los participantes que más polémica generó en su paso por la actual temporada de Gran Hermano, competencia que lo tiene como uno de los mayores candidatos a llevarse el premio mayor. El hermanito se mostró muy duro durante buena parte del reality y los pocos momentos en los que necesitó consuelo fueron con el recuerdo de Ángeles, su única hija.

Mientras en la casa de Gran Hermano armaban el arbolito de Navidad el pasado 8 de diciembre, Alfa no pudo ocultar sus lágrimas durante una crisis de llanto y aseguró que era porque extrañaba mucho a su hija y su hermano. Algo similar sucedió cuando la producción del reality les mostró a los hermanitos los mensajes que les habían mandado sus familiares por las fiestas.

En las últimas horas, Ángeles finalmente rompió el silencio en una charla con Georgina Barbarossa y sorprendió con sus definiciones sobre el polémico participante de 60 años: "A mi papá le encantan las cámaras y por algo está ahí". "A mí no me pasa lo mismo, me cuesta la exposición, me pone nerviosa y me hubiera gustado que no entre a la casa", agregó la joven.

"Nadie puede sostener un perfil falso por muchos días y eso es lo que se está viendo ahora. Se ablandó y está saliendo su verdadera esencia", sumó respecto a cómo ve el desempeño de su padre en Gran Hermano. Para cerrar, Ángeles hizo referencia a cómo es Alfa en su vida usual, fuera del popular reality: "Mi papá es así, hace pancito, es paternal, habla de los sueños y tiene esa filosofía de 'a la vida vinimos para disfrutar'".

La insólita reacción de Thiago al ver a su exnovia en la TV

Thiago Medina tuvo una llamativa e inesperada reacción en vivo cuando vio las declaraciones que había dado una exnovia suya a un programa de televisión. "Tuvimos una charla", explicó el exparticipante de Gran Hermano, el último en dejar la casa más famosa del país hasta el momento.

Pese a ser uno de los concursantes preferidos del público en el comienzo de Gran Hermano, la primera vez que Thiago quedó en placa fue eliminado del popular reality de Telefe. Tras abandonar la casa más famosa del país, el oriundo de González Catán comenzó su raid televisivo y protagonizó un tenso momento en su visita a LAM.

Es que Thiago se enteró que mientras estaba encerrado en Gran Hermano, su exnovia Lucía dio una nota en el programa de Ángel de Brito, y su reacción sorprendió a todos. "Hablamos con tu ex novia...", comenzó presentando el conductor, que no esperaba la respuesta que le dio el último eliminado hasta el momento de la casa más famosa del país.

"¿Quién? No, es una amiga de mi hermana", respondió el invitado, desconcertado por la situación. Entonces, De Brito compartió al aire el recorte de la charla en el que Lucía mencionaba que había tenido una charla con Thiago cuando fue elegido para entrar a la actual temporada de Gran Hermano: "Hablamos para separarnos para no pelearnos, ni nada, pero quedó todo bien entre nosotros".