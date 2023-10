Denuncian acomodo en el Bailando 2023 y es el que todos piensan: problemas para Tinelli

Aseguran que un participante del Bailando 2023 recibiría un trato especial por parte de Marcelo Tinelli y la producción del programa.

El Bailando 2023 es un programa de baile que comenzó con el formato del Bailando por un Sueño -estrenado en el 2006- y conducido por Marcelo Tinelli, que actualmente se emite por la pantalla de América TV. Apenas se estrenó esta nueva edición, en la que participa una amplia variedad de figuras de la farándula, generó un alto número de rating. Pese al éxito que resulta el show, en las últimas horas surgió un fuerte rumor: uno de los participantes estaría acomodado por la producción.

De acuerdo con estas versiones, un concursante habría recibido un trato especial por parte de los productores. Este rumor se volvió viral en las redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, quienes acusaron a Tinelli de no ser justo con el resto de los participantes.

Se trata de Luciano "El Tirri", primo del conductor, quien actualmente forma parte del certamen de baile. "Esta semana hubo un quiebre, me contaban en los pasillos del Bailando, entre Luciano 'El Tirri' y sus colegas famosos. Pasó algo que hizo ruido, aunque nadie salva públicamente a decirlo", comenzó diciendo Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live (AM 790).

“He hablado con distintos participantes que me han manifestado que hay un malestar generalizado con el primo de Marcelo y ahora te voy a contar por qué”, agregó el periodista. Acto seguido, aseguró que “Luciano pidió unos días de licencia porque tenía que viajar a Estados Unidos para tocar con Los Fabulosos Cadillacs en Hollywood y esto provocó furia total en los pasillos de los Estudios Cuyo”.

Aparentemente, "El Tirri" habría sido el único que recibió este beneficio. “A mí la frase que me daban fue la siguiente: ‘El señor se fue de viaje porque tiene privilegios’. Esto es lo que se comenta, sería bueno que lo encaren a 'El Tirri' y se lo digan en la cara", sumó Etchegoyen. Por último, agregó: "Obviamente, esto también se relaciona a que Luciano es el primo de Marcelo y las personas que a mí me cuentan esto sienten que a él le permiten cosas que a otros no”.

Soledad Aquino hizo una fuerte denuncia contra Marcelo Tinelli

En las últimas semanas, Soledad Aquino, exesposa de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas en común Candelaria y Micaela Tinelli, hizo un fuerte descargo contra el conductor del Bailando 2023. Según la mediática, Marcelo no le estaría pasando el dinero que le corresponde.

Todo comenzó cuando Soledad compartió una vieja foto junto a Tinelli en sus redes sociales y escribió: "¡Qué tiempos aquellos! Tirando fotos aparecen estas fotos. Qué jóvenes, ¿no?". Minutos después, un seguidor le comentó: "Vos seguís teniendo el mismo poder. Poder con el que hiciste grande a Marcelo. Usina de buena onda y amor ¡Te quiero!".

Para sorpresa de todos, Aquino arremetió con una fuerte acusación contra el presentador: “Hoy es lo opuesto. Me bloqueó porque le pido ayuda económica y trabajo. Una vergüenza". Micaela, su hija, no tardó en enfrentarla y le respondió: "Si la gente supiera lo que te ayuda papá...". Por su parte, el conductor se mantuvo en silencio y no hizo mención al respecto.