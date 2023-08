¿Qué es El Tirri de Marcelo Tinelli? El estrecho vínculo que tienen

"El Tirri" es mucho más que un primo famoso de Marcelo Tinelli. Es un músico talentoso, un compositor creativo y un productor apasionado. Su historia está entrelazada con la música argentina y su legado perdura a través de su música y contribuciones a la cultura pop.

Marcelo Tinelli, una de las figuras más influyentes en el mundo del entretenimiento argentino, siempre ha sido conocido por su estrecho vínculo con su familia. Entre los lazos afectivos más especiales que rodean al conductor, su primo "El Tirri" ocupa un lugar destacado. Pero más allá de ser simplemente un familiar cercano, Luciano José Giugno, conocido como "El Tirri", tiene una interesante historia en el mundo de la música y el espectáculo que vale la pena conocer.

Un primo especial

Si bien es ampliamente conocido que la familia es una parte fundamental en la vida de Marcelo Tinelli, no todos están al tanto de la trascendencia de su relación con su primo "El Tirri". Luciano José Giugno, de 56 años, ha compartido la infancia con Marcelo en Bolívar, provincia de Buenos Aires, y a lo largo de los años, han mantenido una estrecha conexión llena de momentos significativos.

Un músico de talento

Detrás de la figura de "El Tirri" se encuentra un talentoso músico, cantante, compositor y percusionista. Aunque para muchos su nombre pueda estar relacionado únicamente con su parentesco con Marcelo Tinelli, pocos saben que en 1985 fue uno de los fundadores de una de las bandas más icónicas de la música argentina: "Los Fabulosos Cadillacs".

Con la creación de la banda, "El Tirri" contribuyó al éxito de la música latina con cuatro discos grabados y colaboraciones notables en temas como "Belcha", "Mi novia se cayó en un pozo ciego" y "Te tiraré del altar". Sin embargo, en 1990, decidió alejarse del grupo y emprender un nuevo camino en solitario, marcando así un punto de inflexión en su carrera.

El camino en Los Ángeles

A pesar del impulso que representó su participación en "Los Fabulosos Cadillacs", los siguientes pasos en la carrera de "El Tirri" no estuvieron exentos de desafíos. Su decisión de viajar a Los Ángeles para perseguir su carrera solista resultó en un período de dificultades. "Los chicos no lo sabían, pero cuando nos veíamos en Los Ángeles y me preguntaban dónde trabajaba, les decía que estaba haciendo shows", compartió en una ocasión.

Esta época estuvo marcada por obstáculos y excesos, pero también por un indomable espíritu creativo. Pese a los desafíos, "El Tirri" continuó avanzando en su carrera musical, manteniendo su pasión por la música intacta.

El renacimiento y el legado

Su relación llevó al Tirri a participar en algunas ediciones de los realitys comandados por Tinelli.

Hoy en día, "El Tirri" encontró su camino en el mundo de la música como productor musical independiente, colaborando con diversas compañías. Además, sus días de gloria en "Los Fabulosos Cadillacs" continúan resonando en el presente. De hecho, uno de los temas que él ayudó a crear, "Los Ángeles de noche", forma parte de la banda sonora de "Narcos", la exitosa serie de Netflix.

La vida de Luciano José Giugno, "El Tirri", es una narrativa en constante evolución, marcada por la pasión por la música, las decisiones audaces y la perseverancia. Su relación con Marcelo Tinelli, más allá de ser un lazo de sangre, también ha sido una fuente de apoyo y complicidad en el mundo del entretenimiento.