Marcelo Tinelli reveló lo que todos piensan en pleno vivo del Bailando 2023: "Me gustan todas"

Marcelo Tinelli protagonizó un momento que dio que hablar en el Bailando 2023. La declaración en pleno vivo por América TV.

Marcelo Tinelli suele ser protagonista de hechos ocurrentes en el Bailando 2023 por América TV y esta vez no fue la excepción. El conductor y gerente artístico del canal realizó una serie de comentarios en pleno vivo que generaron la euforia absoluta del jurado y de una de las participantes que estaba a punto de hacer su respectiva performance.

En la emisión del viernes 29 de septiembre, Marcelo Tinelli estuvo en la mira de todos por una situación que elevó temperaturas. Es sabido que entre él y la cordobesa Coki Ramírez hay tensión desde hace varios años, pero una de las nuevas participantes le hizo competencia y coqueteó con el oriundo de Bolívar.

Se trata de la modelo peruana Milett Figueroa, con quien se tirotearon al aire y causó revuelo en el mundo de la farándula. "Ya no quiero estar tan cerca de ti, porque después dicen que te quiero trepar", expresó la participante en referencia a la cantidad de especulaciones que salieron a la luz en el espectáculo.

"Pero que vos no estés cerca no quiere decir que yo no quiera estar cerca", respondió el conductor. En la última parte de la "previa" para que luego se presente en la pista del Bailando 2023, Tinelli le hizo otro comentario que marcó la pauta de que puede suceder algo fuera de cámara. "Me gusta la tonada peruana, me gustan todas las palabras peruanas porque suenan muy romántico", lanzó.

Se pudrió todo entre Marcelo Tinelli y su ex: "Una vergüenza"

Soledad Aquino, exesposa de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas en común Candelaria y Micaela, irrumpió en sus redes sociales con una grave denuncia contra el conductor del Bailando (América TV) y alteró las redes sociales. El motivo del reclamo y la furiosa respuesta de una de sus hijas con "El Cabezón".

La polémica estalló cuando Soledad Aquino compartió una fotografía de viejos tiempos junto a Marcelo junto al mensaje “¡qué tiempos aquellos! Tirando fotos aparecen estas fotos. Qué jóvenes, ¿no?”. Un seguidor comentó la publicación y señaló: “Vos seguís teniendo el mismo poder. Poder con el que hiciste grande a Marcelo. Usina de buena onda y amor ¡Te quiero!”.

De forma imprevista Aquino le respondió con una fuertísima denuncia contra "El Cabezón" y sorprendió a todos al hacerla pública: “Hoy es lo opuesto. Me bloqueó porque le pido ayuda económica y trabajo. Una vergüenza". La reacción de la mujer despertó una fuerte disputa entre quienes se pusieron de su lado y quienes escogieron el bando de Tinelli. En este último equipo se ubicó la hija de ambos Micaela, que le dejó un fuertísimo comentario a su mamá.

“Si la gente supiera lo que te ayuda papá…", sentenció la joven hermana de Candelaria encendiendo el fuego familiar. Por el momento, Marcelo Tinelli evitó dar opiniones al respecto y no hizo mención a la interna que destapó su exesposa desde hace un tiempo pero que ahora escaló a mayores y cobró interés mediático.