Denuncia de una figura de El Nueve contra Karina Mazzocco: "Extorsivo"

La personalidad de televisión contó una desagradable situación vivida con la producción del ciclo de América TV. Karina Mazzocco recibió una nueva denuncia pública.

Karina Mazzocco recibió una dura denuncia por parte de una figura de El Nueve en relación a una fake news que dieron en el ciclo de América TV. Una famosa panelista de Bendita habló sobre la situación que vivió con la producción del programa de espectáculos del canal contrario al que trabaja.

El escándalo de Morena Rial y sus declaraciones en A la Tarde hicieron que muchos señalaran a Karina Mazzocco y su programa como un ciclo que escarba en las miserias de la gente y usufructúa con eso. Esta realidad fue plasmada en un informe de Bendita TV y la panelista Tamara Pettinato dio a conocer una cruda situación que vivió hace pocas semanas con el programa de América, debido al alta de su hermano Felipe, quien fue internado en un hospital psiquiátrico el año pasado luego de un brote.

"Yo coincido con que es una basura de persona, Karina y toda la gente que está en ese programa", comenzó su descargo la actriz y comediante. Y sumó: "Hace un mes pasó lo del alta de mi hermano y tocaron el tema de una manera espantosa, llevaron gente que iba a mentir y yo les pedí por favor que dejaran de hacerlo porque había gente sufriendo del otro lado y temas de salud, no es que era un chimento de quién sale con quién. Y estaban mintiendo". Tamara reveló que después tuvo que salir el fiscal de la causa a aclarar que en ese programa estaban mintiendo y agregó: "Pero se los pedí por favor y su respuesta era 'entonces vengan a hablar ustedes'. Era casi extorsivo".

Pettinato contó que les metieron una cámara infiltrada en el alta de su hermano Felipe y grabaron al joven sin el consentimiento de la familia. "Les pedí que esas imágenes no las pasaran porque no habíamos dado el ok nosotros. No las pasaron pero pasaron el resto, mostraron todo menos la cara de ella", cerró la columnista radial.

La opinión de Carmen Barbieri sobre More Rial

La madre de Federico Bal reflexionó sobre la vida de Morena Rial en medio del escándalo junto con sus panelistas Sebastián "Pampito" Perelló y Estefanía Berardi en Mañanísima. En su descargo, Barbieri lanzó una fuerte frase en alusión a la crianza de la joven y a las situaciones que atravesó en su vida.

Carmen: "Yo la escucho con mucho respeto y atención a ella porque ha tenido una vida muy dura. La palabra 'abandono' es una de las que más me duele a mí. Ella fue abandonada por su mamá biológica, no se por qué ni cómo. La adoptaron y después se sintió o fue abandonada por su mamá adoptiva, Silvia D' Auro. Después por su papá"

Estefanía: "No, Jorge no la abandonó nunca. Siempre se hizo cargo"

Pampito: "Mirá que acá hemos hablado pestes de Rial pero siempre actuó como corresponde. El autazo que tiene Morena se lo compró él"

C: "Entiendo que él ahora no le pasa ni un peso"

E: "Y bueno, pero ¡que vaya a laburar!"

C: "Es que de golpe no se hace eso, es algo que uno aprende de chico. Se enseña de chico a trabajar y a ganarse la plata. Uno tiene que enseñarle a su hijo que tiene que independizarse y, cuando te vas de tu casa, ni un peso más. Mi hijo se fue a los 18 años. A mí igual me da mucha pena de la manera en la que habla y con los datos que ella supuestamente tiene, está destruyendo a mucha gente y eso a mí no me gusta"