Del Potro rompió el silencio sobre su relación con Susana Giménez: "La pasamos bárbaro"

La exestrella del tenis, Juan Martín Del Potro, brindó detalles sobre los rumores de romance con Susana Giménez.

Juan Martín del Potro se encuentra en plena recuperación de las lesiones que sufrió en su rodilla, motivo por el cual decidió retirarse del tenis. En este contexto, dio una entrevista vía streaming en la que además de hablar sobre su vida profesional reveló detalles de su intimidad, como los rumores de romance con la diva de la televisión Susana Giménez.

No es la primera vez que se rumorea un vínculo sentimental entre Susana y un hombre de la farándula más joven que ella. Si bien algunos romances fueron ciertos, otros quedaron sujetos a dudas, como es el caso de Del Potro. Sin embargo, muchos de sus colegas de la industria aseguran que estuvieron juntos y que él fue quien se esforzó por conquistarla.

“¿Si fue real el romance con Susana Giménez? Tenemos una linda relación. Hasta llegaron a inventarme un noviazgo. Un día en broma le dije que venga a verme al Masters, llegué a la final y salimos a cenar con el equipo, la pasamos bárbaro”, expresó el extenista.

En este sentido, aseguró que tienen un gran vínculo hasta la actualidad. “Es el día de hoy que seguimos hablando y nos ponemos al día, se creó una amistad espectacular. Lo del romance era raro, no sabía qué hacer, yo he tenido novias públicas pero otras que no se supieron, era difícil explicar que no tenía nada con ella”, cerró, sin querer entrar en demasiados detalles.

Los rumores de romance entre Susana Giménez y Del Potro

Durante una emisión del programa A la Tarde, Flor de la V lanzó fuertes declaraciones sobre este supuesto romance, según la información que le llegó a ella. “¿Sabés como catalogan en Tandil a Del Potro? Como caprichoso sexual, que tiene esa tendencia a que quiere ir por una mujer y va. A mí me contaron la anécdota de Susana, fue así él dijo: ‘Voy por Susana’”, reveló.

De acuerdo con De la V, Del Potro “tiene como una cosa muy calculadora”. “La historia de Susana que muchos dudaban, hablan de cómo lo planeó, cómo la conquistó, cómo la encontró y dónde se vieron…”, detalló. A pesar de que sus colegas del programa opinaron que eran solo rumores, ella agregó algo más.

“Yo tampoco lo creía en su momento, pero no dudo de la fuente, porque fue del entorno de él. Llegó a mis oídos, de qué manera se dio todo, el paso a paso de la situación de ese momento y yo aplaudo a Susana”, cerró De la V. Otro detalle que alimentó a esta teoría es que Susana fue vista en varios eventos de Del Potro en Nueva York sentada en primera fila.