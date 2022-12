De Brito reveló en vivo que una angelita no seguiría en el 2023 y la tensión en el estudio fue total

Ángel de Brito reveló que una panelista de LAM no continuaría en el programa en el 2023 y la tensión se apoderó del estudio.

Ángel de Brito reveló en vivo que dos angelitas no continuarían en el 2023 en el ciclo que conduce por la pantalla de América TV y la tensión se apoderó del estudio dado que una de ellas se enteró en ese mismo momento de su desvinculación. "¿Cómo que no sabías?", consultó el periodista ante la inesperada reacción de la panelista, que no terminaba de caer del baldazo de agua fría que había recibido.

LAM fue uno de los grandes éxitos del 2022 para América TV, que decidió hacer una fuerte apuesta en su prime time y renovarlo con la incorporación de De Brito con sus angelitas, LPA con Flor Peña y Animales Sueltos con Alejandro Fantino. Pero el único ciclo que funcionó fue el de espectáculos y solo ese de los tres que empezaron seguirá durante el 2023, aunque tendrá algunos cambios en su equipo.

Es que Pía Shaw ya se fue y en los últimos días Fernanda Iglesias confirmó que se irá a vivir a España, por lo que tampoco seguirá en LAM. Tras el anuncio de la periodista, Ángel de Brito reveló de forma enigmática: "Hay otra angelita que se despide, ahora en un ratito les contamos". Pese a esta bomba inesperada, el programa siguió con normalidad, hasta que sobre el final de la emisión el conductor reveló qué panelista no seguiría el año próximo.

Qué panelista no continuará en LAM en el 2023

"Quien se despide del programa es Estefi Berardi en el 2023", disparó De Brito y la cara de la panelista pasó de sonriente a incredulidad de inmediato. Dura por la inesperada noticia de su desvinculación, Berardi solo atinó a asegurar que no sabía que se terminaba su participación en el exitoso ciclo de América TV. Entonces, el conductor le preguntó: "¿Cómo que no sabías?".

Incómoda, la angelita insistió en que no estaba al tanto y la tensión se apoderó del estudio. Pero fue el propio Ángel de Brito quien rompió el momento tenso con una sonrisa en su rostro: "¡Feliz día del inocente, Estefi!". "Ayyy, mirala pobrecita", se liberaron a coro el resto de las panelistas tras enterarse que se trataba de una broma nada más.

"Caíste como una gila", se divirtió De Brito mientras se acercaba a darle un beso a Berardi para tranquilizarla. Mientras Nazarena Vélez le decía que era malo, el conductor se rio de que recién lo descubría en ese momento, tras mucho tiempo juntos. Para cerrar y despejar todo tipo de dudas, Ángel de Brito concluyó: "Estefi sigue y me encanta que siga".