De Bellis rompió el silencio sobre su pelea con Darío Lopilato: "Dos pelotudos"

Marcelo de Bellis rompió el silencio respecto a la supuesta pelea que tendría con Darío Lopilato, su compañero de Casados con hijos, uno de los grandes éxitos de la temporada teatral.

Marcelo de Bellis rompió el silencio tras varios días de especulaciones y trascendidos sobre una supuesta fuerte pelea con Darío Lopilato y dejó una inesperada revelación. "Dos pelotudos", aseguró el actor a la salida de una función de Casados con hijos, en diálogo con la prensa que lo aguardaba.

Tal como se esperaba, la versión teatral de Casados con hijos está siendo un éxito en el Gran Rex, en una temporada que ya se trata de la mejor de la historia para los espacios que concentra la calle Corrientes, donde la obra que protagonizan Flor Peña y Guillermo Francella lidera las estadísticas. Pero no todo es color de rosas, ya que en los últimos días se viralizó una supuesta pelea entre Marcelo de Bellis y Darío Lopilato por ego, un viejo intercambio de palabras y el cachet que cobra cada uno.

Fue el propio Marcelo de Bellis quien rompió el silencio para dejar en claro cómo es su relación con el hermano de Luisana y cuñado de Michael Bublé. "Me dijeron que hay un conflicto entre vos y Darío, entre Dardo y Coqui Argento", encaró el cronista de Socios del espectáculo al actor a la salida de una función.

"Y bueno...qué sé yo. No, con Darío somos familia, siempre lo fuimos. Pero bueno, no sé", fue la primera respuesta de De Bellis, sorprendido por la pregunta. Entonces el cronista insistió y le consultó por qué creía que surgían ese tipo de rumores si no estaban peleados, a lo que el actor que se pone en la piel de Dardo Fuseneco replicó: "Ah, no sé. Ya me hacés una contra pregunta que me acotás".

Recién en ese momento intervino su esposa, que lo acompañaba en el auto, para que cuente ante las cámaras un dato revelador de su relación con la familia Lopilato. "Hoy Beatriz, la mamá de Darío, me ofreció ir a Canadá, como no conozco...", develó De Bellis respecto a la propuesta que le hizo la también madre de Luisana Lopilato, que vive en el país norteamericano con Michael Bublé.

"Mi hijo juega con los juguetes de los hijos de Lu. Mi nene le dice tío a Darío. Somos familia. Nunca pasó nada, jamás", insistió el actor, quien también compartió hace unos días un video en sus redes sociales saludando a Darío Lopilato por su cumpleaños. Para cerrar, Marcelo de Bellis concluyó: "Entre Darío y yo no hay problemas de ego, de guita ni de nada. Estamos disfrutando. Seríamos dos pelotudos si hacemos eso, chau".

Las palabras de Érica Rivas tras su salida del elenco de Casados con Hijos

"Re quería hacerlo. Yo creo que ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron. O sea, ellos no quieren que yo esté. Yo quiero estar. Re. O sea, para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Además, como mujer, como actriz, como feminista, para mí es re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa, pero bueno", explicó Rivas en diálogo con Julio Leiva en Caja Negra, en alusión a sus desacuerdos con algunos chistes con mensajes machistas que el texto proponía.

Érica se mostró dolida por la actitud que sus algunos de sus compañeros tuvieron para con ella: "Me duele, fue feo. Mandar un mail privado a un programa de esos horribles. Me echaron por romper las pelotas. Es así. Me echaron porque soy un grano en el orto. Cuanto más popular es algo, más compromiso tiene sobre lo que estamos diciendo. Para mí, en el humor, vos podés meter todo, podés meter críticas grosas y podés meter algo muy inconsciente. Me parece que siempre hay que burlarse del poder para mí. Si me voy a burlar de una persona que está sufriendo, yo no tengo ganas", concluyó.