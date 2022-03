Darío Barassi sospecha que su pareja le es infiel: "Se fue de trampa"

Darío Barassi hizo una curiosa confesión acerca de lo que le pasó con su esposa. La fuerte denuncia que realizó el conductor de 100 argentinos dicen, por El Trece.

Darío Barassi volvió a captar la atención del público en la TV. El pasado lunes por la tarde-noche, el exitoso conductor de 100 argentinos dicen sorprendió a todo su público al hacer un anuncio sumamente curioso. De acuerdo a lo que anticipó en El Trece, sospecha que su esposa le es infiel.

Todo comenzó con una de las tradicionales preguntas de Barassi a los participantes. Antes de continuar con el ciclo de entretenimiento, el conductor le consultó a una de las mujeres de la familia Quintana: "¿Estás en pareja, Belu?". "Sí, estoy casada", respondió ella. Por lo tanto, el conductor indagó: "¿Con quién?". Y la joven aseguró: "Con el amor de mi vida".

Frente a la respuesta, el presentador intentó hacerse el gracioso y comentó: "Paja... yo soy igual. Preguntame con quién estoy casado...". Belu le hizo caso y le consultó, por lo que él indicó con voz misteriosa: "Con el amor de mi vida". Sin embargo, el actor y comediante desvió el tema de conversación e hizo una confesión: "Y se fue el fin de semana con amigas a un hotel. Está como con esto de los regalitos...".

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión se casaron en 2015.

Inmediatamente después, uno de los concursantes sostuvo que la esposa de Barassi se fue de "trampa". Molesto con el comentario, el conductor de 100 argentinos dicen reaccionó: "No es trampa, forro...". De todas formas, reconoció que hubo una actitud de su pareja que lo hizo sospechar de una posible infidelidad. "¿Sabés qué me llamó la atención esta vez? Yo le mando fotos todo el tiempo, en el camarín, en el baño... un pesado insoportable. Y le cuento algo y me dice: 'Ah, jaja'", relató.

"Este fin de semana no me mandó nada. No me mandó fotos", volvió a reclamar el sanjuanino sobre su esposa, Lucía Gómez Centurión, con quien se casó en 2015 y con quien tiene a Emilia, hija de 3 años. Finalmente, la producción pasó una canción que luego Darío bailó con mucho humor: "Que no me digan en la esquina el venado, el venado...".

Murió Gerardo Rozín y Darío Barassi lo despidió con un cálido saludo

Una de las estrellas de El Trece, el archirrival histórico de Telefe en la televisión argentina, dejó la competencia de lado y despidió a su par en Instagram. En su aplicación favorita, el actor, humorista y abogado de 38 años publicó en la storie una imagen del rosarino en blanco y negro, con el logo del canal de las tres pelotitas a la derecha, y escribió simplemente: "Te quiero Gerardo".

Por otra parte, a través de su cuenta de Twitter, Barassi comentó: "Todo el mundo tiene anécdotas con vos. Eso te define. Adiós querido Gerardo". Y agregó: "'Poné balizas y llamame', me dijo. Lo hice. Y me contó una idea genial que algún día haré por mí y por él. Corté y llamé a mi representante. Necesitaba contar que él había pensando en mí para algo. Qepd, genio".