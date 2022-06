Darío Barassi se sacó con la respuesta de un participante: "¿Qué sos, un enfermo?"

El conductor de 100 argentinos dicen explotó contra un concursante que lanzó una respuesta muy subida de tono.

Darío Barassi vivió un incómodo momento en 100 argentinos dicen, el programa éxito que lidera en la pantalla de El Trece. Uno de los participantes le dio una respuesta que podría traerle problemas al conductor con su audiencia y, entre risas de toda la producción, no dudó en catalogar a joven como un "enfermo".

El tenso episodio se desarrolló en la última pregunta de la competencia, cuando Barassi preguntó por una "circunstancia, ámbito o situación en la que decís que cabeceas". Ante la falta de ideas, uno de los participantes contestó: "Se me ocurre algo chabacán. Sexo, sexo oral".

Barassi no entendió la referencia en un principio, pero después no pudo evitar la risa ante las cámaras. Sin embargo, reaccionó a tiempo y respondió: "Che que mucha gente se ofende porque es un horario en el que están todos los hijos volviendo del colegio. Suerte papis, tendrán una charla en un ratito".

Luego bromeó con las posibles charlas que podrían surgir entre los televidentes y sus hijos: "Pa, ¿qué dijo el mago? (El participante se dio a conocer como "mago") ¿Algo de sexo oral y una cabeza? Suerte papis".

El participante deslizó que no creía que pueda estar dentro de las respuestas correctas, a lo que Barassi se calentó y gritó: "Obvio que no va a estar, ¿qué sos? ¿un enfermo?".

El sorpresivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Darío Barassi

Darío Barassi compartió una situación sumamente curiosa en 100 argentinos dicen. El conductor contó cómo fue el intercambio de mensajes que tuvo con Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, a través de Instagram y causó sorpresa entre los televidentes.

Durante la sección "Dinero rápido" del ciclo televisivo de El Trece, el presentador le hizo una sugerencia a una participante que debía mencionar un deporte argentino con dos sílabas. Como la mujer respondió "tenis" y "hockey", Darío la cruzó: "Este país es conocido en el mundo entero por ser futbolero. ¡Fútbol!". Y luego aportó un dato muy curioso: "Aparte nos mira Messi".

Mirando a la cámara, el presentador sanjuanino se dirigió a la esposa del futbolista de PSG y manifestó: "Antonela, perdoname, hija. Dejá de seguirme (en Instagram) si querés...". Inmediatamente después, trató de poner en contexto a los espectadores con una anécdota de lo que le sucedió: "¿Ya conté acá que Antonela Roccuzzo me mandó un mensaje por Instagram? ¡Ay, el audio con el que le contesté!".

Tras los gritos de los miembros de la producción, Barassi reveló que Anto y Leo siguen sus programas desde Francia: "Ella me mandó una foto en la que se ve su pie y el pie de Lio (Messi) y de fondo estoy yo. Y me dijo 'Nosotros, acá, te bancamos a vos'". Como consecuencia del mensaje, el presentador reconoció que se arrepiente de la forma en la que le respondió: "Y yo iba manejando... no pude pensar".

"Le dije 'son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país'". "Ella me contestó 'jajaja, genio'. Y yo le dije 'de verdad te lo digo'", compartió Barassi. A modo de reflexión, y entre risas, concluyó: "Me di vergüenza. Soy cero cholulo, pero bueno...".