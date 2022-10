Darío Barassi se despide de El Trece con un tajante mensaje: "A llorar"

Darío Barassi causó conmoción y anunció su despedida de 100 argentinos dicen, programa que conduce por El Trece. El angustiante comentario que brindó y cuándo se termina el ciclo.

Darío Barassi hizo un anuncio que generó conmoción entre los televidentes. En la edición del pasado miércoles 12 de octubre, el famoso conductor de 100 argentinos dicen anunció su despedida de El Trece con un contundente mensaje y explicó cuándo se termina su ciclo del 2022.

Todo sucedió en uno de los tramos del programa de entretenimiento. El presentador interrumpió los desafíos de preguntas y respuestas para hacerle una advertencia a una de las productoras de 100 argentinos dicen. "Una de mis misiones en el programa es que conseguirle pareja a 'La Colo'". Y con una pizca de humor, agregó: "Le di seguidores y fama, pero hay que conseguirle pareja. Se comió famosos y gente en la calle, pero es mi objetivo en estos tres meses".

Asimismo, Barassi le lanzó una advertencia a 'La Colo', una de las integrantes más reconocidas del ciclo televisivo: "Si en tres meses no está de novia, la verdad que me está quitando como diez años de vida...". En tanto, señaló: "El último día de este programa La Colo tiene que presentar un novio oficial. Pero de verdad, Colo, eh... no boludeces".

Luego, y de manera inesperada, el presentador sanjuanino dejó en claro que el 29 de diciembre será el final de 100 argentinos dicen por El Trece. "Vamos a llorar, vamos a traer a mi papá muerto acá", lanzó, ante la sorpresa de la producción. "Quilombo en mi cierre, eh... bueno, el 29 es el cumple de mi abuela así que tiene que traer un novio", añadió, sin dar más precisiones sobre el final de su programa.

Darío Barassi, conductor de 100 argentinos dicen por El Trece, anunció su final de ciclo en 2022.

El próximo proyecto de Darío Barassi en la TV argentina

Tras varias exitosas temporadas de 100 argentinos dicen, Darío Barassi generó gran incertidumbre sobre el futuro del programa al hablar de sus planes laborales. El actor se refirió al programa que acompañó su debut como conductor y aseguró que "necesitaba que el formato descanse". Mientras tanto, se confirmó que ya tiene un destino asegurado en la pantalla chica.

Hace ya varios meses que se instalaron los rumores sobre la posible salida de Barassi de El Trece para enfocarse en proyectos actorales. Fue el mismo artista quien confirmó que su programa de preguntas y respuestas se tomaría unos meses de descanso para que pueda concretar otros contratos con productoras de ficciones. Sin embargo, parece que el canal de Adrián Suar no está dispuesto a bajar los brazos y le hizo una contraoferta a Darío.

"Sigue ahí el tire y afloje, Darío no está convencido de volver en marzo o abril. Ya se sabe que tanto él como el programa van a descansar en el verano, y por ahora tiene por delante las grabaciones de Canelones y la segunda temporada 'C.H.U.E.C.O'. Todavía no está definido Barassi", informó Marina Calabró en su columna para Radio Mitre hace algunos días atrás.

En este marco, según se conoció, mientras Barassi cumpla con sus compromisos con las plataformas de streaming, El Trece terminará de cranear el rol del conductor en su grilla. Según trascendió, el canal no está dispuesto a quedarse sin una de sus principales figuras, motivo por el que le propondrán otro formato en otro horario.

Hasta el momento no se saben los detalles del nuevo ciclo que podría llevar a cabo Barassi. Por ahora, se conoció que 100 argentinos dicen irá al aire hasta diciembre y todo el verano se "tomará un descanso". Luego, se dará a conocer con más lujo de detalles el formato a conducir.