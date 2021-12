Darío Barassi impactó a Mirtha Legrand al explicarle por qué toma aceite de cannabis

Darío Barassi le dijo a Mirtha Legrand que consume aceite de cannabis: los motivos de su decisión.

Darío Barassi conversó con Mirtha Legrand y Juana Viale en La noche de Mirtha, la primera vez en varios meses que Mirtha regresa a la pantalla acompañada de su nieta. A lo largo de toda la conversación, el conductor de 100 argentinos dicen habló sobre la ansiedad que pasó durante estos últimos meses y cómo el aceite cannábico lo ayudó a sobrellevarlo.

La mesa estuvo integrada por Ricardo Darín, Jey Mammón, Diego Torres y Barassi como invitados y todos tuvieron su turno para contar cosas sobre su vida personal. Cuando le tocó a él, Juana le preguntó cómo hacía para manejar la ansiedad y el estrés y su respuesta dejó a Mirtha con cara de soprendida.

“Y con la ansiedad, ¿cómo hacés?”, indagó Viale. “Y, acá estoy… 148 kilos, gotitas cannábicas…”, le contestó el conductor. “¿Tomás gotas cannábicas? ¿Te hace bien?”, le preguntó Legrand. “Sí, tomo gotas cannábicas. Me ayudaron bastante este año. A mitad de año me di cuenta de que estaba un poco desbordado”, comenzó Barassi.

“Tengo una hija de 2 años y medio que es un placer absoluto en mi vida y estaba un poco culposo. ‘Estoy trabajando mucho y no estoy con mi hija, si no estoy con mi hija no soy buen marido…’. Me sentía ausente en varios lugares”, explicó, y añadió que, en ese momento, tuvo que pedir vacaciones adelantadas para poder bajar un cambio.

“Eso me generaba culpa. Así que necesité organizarme un poco, pedí frenar una semana, porque estaba con el programa y con una ficción. Necesitaba organizarme”, continuó. Cuando Mirtha le preguntó si es cierto que duerme cuatro horas, él lo afirmó. “Duermo cuatro horas, porque a las tres de la mañana me despierta mi hija, viene y me dice ‘quiero jugar’, y yo le pregunto ‘¿por qué a esta hora para jugar con vos?’. Y nada, la amo, y hago el esfuerzo a veces y me despierto un rato y le leo un cuento. Después, a las siete de la mañana es el momento en el que puedo estar con ella y lo disfruto, pero bueno, calculo que el año que viene voy a tratar de organizarme”, cerró.

El momento de tensión entre Darío Barassi y Mirtha Legrand

En otro momento de la conversación, “La Chiqui” le preguntó por su trabajo como conductor y la forma en la que usa el humor en su programa. “Vos a veces los tratás mal”, lo acusó ella, a lo que Barassi le respondió: “Es que el gordito es malo a veces, Chiqui. A veces soy el gordito malo. Todo es con humor y con empatía. Yo creo que es un código que es joven”, sentenció.

“Hay familias que vienen y dicen: ‘Vinimos a que nos maltraten’. Obvio que todo es en tono de humor. Una vez salió una noticia que me pareció terrible que era sobre el bullying aceptable. Para nada siento que lo que yo hago sea bullying. Es un código de humor, es empático. El primero al que ataco es a mí mismo, es como la base del humor”, cerró.