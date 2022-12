Daniela se cansó y contó lo que todos pensaban de Thiago: "Hay un límite"

Daniela, la última eliminada de Gran Hermano, habló sobre la decisión de Thiago que la dejó afuera del reality y reveló lo que todos pensaban sobre el participante de origen humilde.

Daniela, la última eliminada del reality Gran Hermano (Telefe), y una de las favoritas para volver a entrar en el repechaje, tuvo un mano a mano con Ángel de Brito y aprovechó a compartir sus sentimientos luego de haberse enterado todas las actitudes de Thiago dentro de la casa por las redes sociales y la televisión. Sincera, apuntó contra el participante de origen humilde y lo aniquiló: "Me siento humillada".

Picante, Ángel de Brito empezó la entrevista preguntándole sobre las sensaciones que le produjo ver, una vez salió de la casa, la estrategia de juego de Thiago y Daniela aseguró: "Como juego no me jugó a favor (haber salido con Thiago). Me traicionó, y no paro de enterarme cosas. Cada vez son más, llego un momento en el que dije no quiero saber más nada, no quiero enterarme de más nada".

"¿Qué traición te dolió más? ¿La de Thiago o la de Coti?", la pinchó de Brito y Daniela no dudó en responder: “Ambas, pero creo que a Thiago le entregué un poco, me abrí a él, jugó conmigo y mis sentimientos. Es feo que una persona juegue con tus sentimiento, entiendo que es un juego pero creo que hay un límite. Cuando dañás los sentimientos ya es otra cosa”.

“Me siento humillada ahora, por todo lo que estaba pasando. A mí me decía una cosa y después era otra. ¿Qué le costaba decírmelo en la casa? Real, ¿qué le costaba? ¿Por qué me hizo todo eso? ¿Era necesario? Me lo creí, él me hablaba y para mí era súper honesto, no estaba jugando, pero obviamente ahora sé que sí. Me usó, le dio resultado. Con Thiago lo que me pasaba es que teníamos mucha piel, por eso me fui a la cama con él. Mi idea no era para nada tener sexo en la casa”, cerró, picantísima.

Las redes sociales quieren que vuelva Daniela

Tras la decisión de Alexis "El Conejo" de hacer que Juliana vuelva a la casa de Gran Hermano, los televidentes podrán votar a un o una eliminada más para que reingrese al juego. Las teorías más fuertes apuntan a que Daniela podría tener su segunda oportunidad y no son pocos los tuiteros que la rebautizaron con el apodo "Vengañela" y sumaron divertidos memes.